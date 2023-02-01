遠程火箭彈：美國援烏新武器

烏克蘭/俄羅斯

美國準備向烏克蘭提供價值超過 20 億美元的新一筆軍事援助，預計首次包括遠程火箭彈以及其他彈藥和武器。

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美國準備向烏克蘭提供超過 20 億美元的遠程武器援助計畫可能包括，愛國者防空系統、精確制導彈藥和標槍反坦克武器的支持設備。

據路透社引述兩名美國官員透露消息，新軍援預計最快將於本周公布。其中一名官員表示，該計畫的一部分預計為 17.25 億美元，將來自一個名為烏克蘭安全援助計畫 (USAI) 的基金，該基金允許拜登總統的政府從工業而非美國武器庫存中獲取武器.

USAI 的資金將用於購買一種新武器，即波音公司(BA.N) 製造的地面發射小直徑炸彈 (GLSDB)，射程為 94 英里（150 公里）。

消息稱，美國拒絕了烏克蘭對 185 英里（297 公里）射程 ATACMS 導彈的要求。

GLSDB 滑翔炸彈的射程更遠，可以讓烏克蘭擊中無法觸及的目標，並通過在其後方進一步擾亂俄羅斯，幫助烏克蘭軍隊繼續推進反擊。

路透社說曾經於去年 11 月首次報道了波音公司提出的為烏克蘭部署 GLSDB 的提議。當時預計 GLSDB 可能會在春季到達烏克蘭。GLSDB 由 SAAB AB (SAABb.ST)和波音共同製造。它結合了 GBU-39 小直徑炸彈 (SDB) 和 M26 火箭發動機，兩者在美國庫存中都很常見。

根據 SAAB 的網站，GLSDB 是 GPS 制導的，可以克服一些電子干擾，可在所有天氣條件下使用，並可用於對付裝甲車。GBU-39——將用作 GLSDB 的彈頭——具有小型摺疊機翼，如果從飛機上掉落並擊中直徑小至 3 英尺（1 米）的目標，它可以滑翔超過 100 公里。

其中一位官員表示，USAI 的資金還將用於購買 HAWK 防空系統、反無人機系統、反火炮和空中監視雷達、通信設備、PUMA 無人機以及 Patriot 和 Bradley 等主要系統的備件的更多組件.

路透社引述這位官員補充說，還有大量醫療設備——足以裝備三個由另一個盟友捐贈的野戰醫院。

預計該援助還將包括防地雷伏擊保護車 (MRAP)、制導多管火箭炮系統 (GMLRS) 和彈藥。

路透社說，自俄羅斯 2022 年 2 月入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了價值約 272 億美元的安全援助。