2024巴黎奧運會要有狂瀾 抵制俄白威脅增多

巴黎奧運會/波羅的海國家/法國

波羅的海國家和波蘭支持烏克蘭要求將所有俄羅斯和白俄羅斯運動員完全排除在巴黎奧運會之外。這讓國際奧委會感到尷尬，因為國際奧委會正在努力讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以個人或中立名義參賽。拉脫維亞率先明確表態否則將抵制巴黎奧運會。評論稱無法想象巴黎奧運會在抵抗俄羅斯侵烏戰爭堅定陣營抵制下還能開得下去。

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針對國際奧委會正在努力讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以個人或中立名義參加2024年巴黎夏季奧運會，正在遭受俄羅斯侵略戰爭肆虐的烏克蘭提出抵制威脅。

拉脫維亞外交部長埃德加爾斯-林克維奇在與波蘭、愛沙尼亞和立陶宛外交部長會晤後在推特上說：“允許俄羅斯和白俄羅斯運動員參加下一屆奧運會的決定是不道德和錯誤的。”

拉脫維亞奧委會已經威脅要抵制巴黎奧運會。拉脫維亞奧委會主席主席佐爾茲-蒂克默說："拉脫維亞不會與侵略國一起參加奧運會。"

拉脫維亞因此與烏克蘭的立場保持一致。自國際奧委會（IOC）上周三提出組織被禁運動員可在中立旗幟下參賽打算以來，烏克蘭方面的強烈譴責成倍增加， 烏克蘭奧委會顧問米哈伊洛-波多里亞克在推特上甚至說：“國際奧委會是烏克蘭戰爭、謀殺和破壞的推動者。”

國際奧委會以最強烈的措辭拒絕了波多里亞克先生的聲明和他的誹謗性言論。

但最近幾天，抵制俄羅斯的陣線擴大了。波羅的海三國和波蘭威脅說，如果俄羅斯人在場，他們必將抵制。法新社說，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，1944年曾被強行併入蘇聯，1990年蘇聯解體後才獨立。而波蘭受共產主義政權管轄，1989年前一直是莫斯科的附庸。

上周，波蘭體育部長Kamil Bortniczuk說他無法想象俄羅斯人和白俄羅斯人參加巴黎奧運會的可能性。

在愛沙尼亞，總理卡亞-卡拉斯周一說，允許俄羅斯人參加比賽將是對烏克蘭人以及在第二次世界大戰以來歐洲最嚴重的反人類罪行中喪生的數萬人的嘲弄。立陶宛教育部長將會見拉脫維亞和愛沙尼亞的體育部長，她說她將敦促他們要求將俄羅斯人和白俄羅斯人排除在巴黎奧運會外。

法新社說，自烏克蘭戰爭開始以來，國際奧委會一直堅持認為，禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽並不是一種 "制裁"，因為這些運動員對入侵戰爭沒有直接責任，而是只是為了參加比賽和為了他們自己的安全而採取的緘默這樣的"保護措施"，相信他們是 "懷着沉重的心情 "才採取的包括不譴責侵烏戰爭。國際奧委會還說，排斥運動員與國際奧委會的體育普遍性價值觀相違背。

周二晚上，國際奧委會發表了一份“非常冷靜”的聲明，重申立場稱："對俄羅斯和白俄羅斯國家和政府的制裁是明確的，也是沒有商量餘地的。"國際奧委會並列舉了禁止在這兩個國家組織體育活動，禁止在所有比賽中使用俄羅斯與白俄羅斯國歌和國旗，以及禁止兩國政府的代表參加所有體育活動。

然而，烏克蘭總統澤連斯基還是對國際奧委會的官員們進行了抨擊："俄羅斯將體育政治化將不可避免地為戰爭恐怖行為洗白。" 澤連斯基說：“這決不能被容忍。"澤連斯基呼籲："只有自由世界一起才能保護體育不受那些由於某種原因而準備對殘酷現實視而不見的官僚的影響。”

據法新社說，俄羅斯奧委會負責人則在周二表示，俄羅斯運動員應該能夠不受限制地參加奧運會。俄羅斯官方說，“俄羅斯運動員應該在與所有其他運動員完全相同的條件下參賽。”俄羅斯新聞社援引斯坦尼斯拉夫-波茲德尼亞科夫的話說：“所有額外的條件和標準都不受歡迎，特別是那些帶有政治成分的條件和標準，這對奧林匹克運動來說是絕對不能接受的。”