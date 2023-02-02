侵烏戰讓斯大林還魂 俄羅斯高調紀念斯大林格勒戰役80周年

俄羅斯/斯大林格勒戰役80周年

俄羅斯今天今天隆重紀念斯大林格勒戰役80周年。俄羅斯總統普京顯示以這個紀念活動來強調正在進行中的侵烏戰爭的正確性，並把80年前的蘇聯紅軍抵抗德國納粹侵略與今天的俄羅斯軍隊在烏克蘭消滅新納粹相提並論。俄羅斯當局更把與烏克蘭在基輔舉行峰會的歐洲聯盟比為希特勒一樣的納粹，遭到歐盟不恥。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，2月2日俄羅斯伏爾加格勒市舉行紀念該城再改名前的斯大林格勒改同名戰役勝利80周年活動。預計普京將出席。為這一活動，一座斯大林的半身像在當地落成。

據本台在伏爾加格勒的特派記者稱，在當地博物館的外牆上，貼滿對這場漫長而激烈的戰鬥中士兵們的英雄主義和犧牲精神的讚美。巨大的標語仍然寫着 "斯大林格勒，勝利的故鄉"。

本周三，在廣場上，在當時的裝甲車和飛機展品前，沿着被霜凍漂白的伏爾加河岸，中午時分有幾百人舉行塑像揭幕儀式。少數退伍軍人，他們的家人在場。三座半身雕像落成：因在載入史冊的戰役中的功勳而聞名的兩位軍事領導人，格奧爾基-朱可夫和亞歷山大-瓦西里耶夫斯基，以及約瑟夫-斯大林。

這在俄羅斯是一個重要事件，因為關於斯大林的紀念碑很少了，斯大林在20世紀50年代去世，因對斯大林大清洗、古拉格和個人崇拜的清算，斯大林實際上已經從俄羅斯人口中消失。

一些斯大林的雕像確實在20世紀90年代後重新出現，但有時是在小城鎮的共產黨總部，但從來沒有在如此莊嚴的環境下，由當選官員發表講話，從擴音器播放音樂，並在雕像腳下放置一束紅色康乃馨。

斯大林的“還魂”與烏克蘭戰爭掛鉤。當地官員稱，今天，在這個特殊的軍事行動時期，我們可能前所未有地理解作為戰鬥行動的領導者是多麼困難，我們今天明白，斯大林出色地完成了他的工作，敵人被打敗了。"

98歲的葉夫根尼-羅戈夫是最後一批仍然活着的老兵之一，他甚至在三年前克服了科維德。他17歲入伍，當了30年的兵。 他肯定贊同俄羅斯官方的敘述，並說應當教育年輕人要牢牢守住俄羅斯的邊界。而且，如果有必要，他還想再次前往柏林。

法新社引據克里姆林宮消息稱，俄羅斯總統普京將前往伏爾加格勒即斯大林格勒參加慶祝活動。

斯大林格勒戰役（1942-1943）被認為是歷史上最血腥的戰役之一，雙方共死亡約200萬人。 聲稱擁有蘇聯遺產的俄羅斯仍然將該戰役美化為從納粹主義手中拯救了歐洲的重要事件。

法新社說，隨着2022年2月24日俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭行動啟動一周年的臨近，斯大林格勒戰鬥的勝利更具有象徵意義。在最近奪取烏克蘭東部城鎮索萊達之後，莫斯科正在加緊行動，這是俄羅斯軍隊在許多個月中取得的第一個戰場成功，也是在經歷一系列的失敗。

俄羅斯總統普京本人毫不猶豫地將抵抗希特勒的行動與在烏克蘭的侵略攻勢相提並論。普京在上周五大屠殺受害者國際日之際說，“忘記歷史的教訓會導致可怕的悲劇重演。” 普京指控烏克蘭針對平民的罪行、種族清洗。而俄羅斯軍隊是在對烏克蘭進行懲罰行動。

法新社說，普京的這些言論引起了強烈的反彈，法國外交部長凱瑟琳-科隆納譴責普京在大屠殺紀念日的言論是"駭人聽聞 "和 "令人震驚"。

自蘇聯解體後，俄羅斯當局對斯大林的態度是矛盾的：官方譴責他在1930年代策畫的國家恐怖。但斯大林1953年去世後，至今仍然被葬在克里姆林宮前的紅場上。

據歷史記載，1942年7月開始的斯大林格勒戰役，持續了200個日夜。這座城市變成了一片廢墟，是德軍毀滅性的空中轟炸和極其激烈的巷戰的後果。1943年2月2日，德國元帥弗里德里希-保盧斯的部隊在紅軍的包圍下投降，這是二戰戰爭開始以來納粹軍隊的第一次投降。

根據蘇聯當局的命令，斯大林格勒被完全重建，在斯大林死後8年的1961年，城市更名為伏爾加格勒。