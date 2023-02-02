捷克新總統敦促歐美常規無上限軍援烏克蘭 普京警告動用全力懲罰德國“新坦克”

俄羅斯/捷克/烏克蘭

俄羅斯總統普京今天譴責歐美國家增援烏克蘭使俄羅斯再次受到德國坦克的威脅。普京警告說，俄羅斯將動用所有力量回擊那些軍援烏克蘭的國家。

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俄羅斯總統普京今天在紀念蘇聯在斯大林格勒戰勝德軍80周年的慶祝活動上說："令人難以置信的是，德國豹式坦克又在威脅俄羅斯了。" 普京還說，俄羅斯對威脅它的國家將動用所有力量有話要說“。

普京周四把西方承諾提供給烏克蘭的 "豹2 "型坦克抵抗俄羅斯侵烏戰爭，與斯大林格勒戰役作比較。

普京在俄羅斯西南部的伏爾加格勒（原斯大林格勒），在紀念蘇聯在斯大林格勒戰勝德軍80周年的慶祝活動上說：“這真令人難以置信，但德國的豹式坦克上的十字架又在威脅着我們。”

普京說，而且，希特勒的繼任者再次想利用烏克蘭納粹在烏克蘭土地上與俄羅斯作戰。

自2月24日開始俄羅斯侵略進攻烏克蘭以來，普京一直聲稱，基輔的當權政治家是 "新納粹"，他們對這個鄰國講俄語的人口的 "種族滅絕 "負有責任。

法新社說，在柏林的綠燈下，幾個西方國家最近承諾向烏克蘭提供德制豹2重型坦克。

普京警告說：“那些將包括德國在內的歐洲國家拖入與俄羅斯的新戰爭，並以不負責任的方式將軍援作為既成事實提出的人，以及那些期望在戰場上要打敗俄羅斯的人顯然不明白，與俄羅斯的當代戰爭將完全與斯大林格勒戰役不同。”

普京威脅說：“我們不會把我們的坦克送到他們的邊界，但我們有其他東西來回答他們，這將不限於使用裝甲車。”

普京沒有確指是否是核武器。

與此同時，捷克當選總統、前北約將軍彼得-帕維爾周四告訴法新社，西方對飽受戰爭蹂躪的烏克蘭的軍事援助不應有任何限制，並敦促盟國應該更加勇敢。

2015年至2018年擔任北約軍事委員會主席的帕維爾在周六的總統選舉中獲勝，將於3月9日宣誓就職。61歲的帕維爾在接受法新社採訪時說，西方應該向正在與俄羅斯入侵作戰的烏克蘭提供除核武器以外的所有類型的武器。他說：“就常規武器而言，我真的認為沒有理由設置限制。”

他說：如果沒有裝甲、無人機、大炮和更遠距離的導彈，也許還有超音速飛機，烏克蘭就無法與這樣一個強悍的對手作戰。

2022年2月24日入侵烏克蘭戰爭開始以來，包括捷克共和國在內的西方盟友向烏克蘭提供了大量軍事援助。

據帕維爾批評說，需要更多的勇氣，因為一些國家在運送現代武器方面有一些保守的立場。

他對法新社說："如果我們想採取統一立場，我們就有最好的成功機會，我們應該在這些問題上採取統一行動。" 他贊同波蘭的建議，即如果得到整個北約的支持，將向烏克蘭派遣F-16戰鬥機。

在當選後的第二天，捷克新總統與烏克蘭總統澤連斯基通了電話，向他保證捷克的支持。

他還說，他計畫在春季與斯洛伐克總統Zuzana Caputova聯合訪問烏克蘭。