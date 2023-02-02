烏克蘭議員敦促美國制裁中國與印度

烏克蘭/俄羅斯/印度/中國

一名烏克蘭議員敦促美國制裁繼續購買俄羅斯能源的中國和印度，議員並呼籲全面聲援反對對烏克蘭的入侵。根據該議員，在烏克蘭，一些人擔心對石油採購採取強硬立場會把中國進一步推向俄羅斯的懷抱。但他說，中國不害怕烏克蘭，中國害卻怕美國的制裁。

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烏克蘭政治家敦促華盛頓制裁中國和印度購買俄羅斯能源的行為。烏克蘭議會外交事務委員會負責人奧列克桑德-梅列日科Oleksandr Merezhko1日說，在烏克蘭，一些人擔心對石油採購採取強硬立場會把中國進一步推向俄羅斯的懷抱。 “我試圖解釋，這不是問題。” 該議員在訪問華盛頓期間對美國國務院特派記者協會的成員說：“中國不害怕烏克蘭，中國害怕美國的制裁。”

該議員稱，這意味着，美國可以而且應該勸阻中國不要幫助俄羅斯，最好是實施二級制裁，防止中國通過購買俄羅斯的石油和天然氣來資助俄羅斯的經濟和軍事機器。奧列克桑德-梅列日科還解釋說，他曾在新德里生活過，他呼籲對印度採取類似措施。

據法新社說，中國與俄羅斯這兩個高度依賴外國能源的大國都與俄羅斯有歷史聯繫。實施 "二級制裁 "將意味着針對那些繼續與莫斯科進行貿易的國家或公司做出制裁措施。

美國已經使用了這種措施，例如懲罰購買伊朗石油的外國公司。

梅列日科與他的波蘭和立陶宛同行在美國呼籲對烏克蘭提供更多支持。據立陶宛議員Zygimantas Pavilionis警告說，任何放鬆對俄羅斯的壓力都會產生嚴重後果。他預測說："如果我們不採取行動，立陶宛的維爾紐斯在六、七年內將成為布查。"

立陶宛議員將立陶宛首都與烏克蘭基輔旁的一個城市相比較，布查已成為烏克蘭指責俄羅斯軍隊屠殺平民的象徵。