美國尖端公司要特價賣無人機給烏克蘭：1美元

烏克蘭/美國/無人機/1美元

一家美國防務公司公告，希望向烏克蘭提供兩架精密的作戰無人機，只需象徵性地支付一美元。該公司呼籲美國政府儘快批准這項交易。

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美國名為通用原子航空系統公司的子公司說，幾個月來一直敦促華盛頓向烏克蘭交付該公司出產的灰鷹和死神（也被稱為 "殺手無人機"）無人機。美國武裝部隊在阿富汗、敘利亞、伊拉克和其他衝突地區的監視行動和定向攻擊中都曾使用這些無人機。該公司的無人機享有威名。

該公司說，這些無人機可以在中等高度上進行長距離飛行，是在與俄羅斯的戰爭中增強烏克蘭防禦能力的攻防技術之一。

據法新社說，美國已經向烏克蘭提供了幾架小型作戰和監視無人機，但都不具備通用原子公司飛機的先進技術和遠程能力。

據通用原子航空系統公司首席執行官林登-布魯在一份聲明中說：自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，我們已經開始尋找方法，用我們的產品滿足烏克蘭軍隊的需求，包括MQ-9死神和MQ-1C灰鷹。據稱，也因此，該公司準備以象徵性的一美元交出其兩架訓練用無人機、一個地面控制站和其他設備。

該公司還提出用該公司的機器免費培訓烏克蘭部隊。

據該公司老闆布魯解釋說，烏克蘭或另一個參與方應該為運輸無人機和設置在戰場上飛行操作所需付費。

該公司還說，現在所需要的就是美國政府的批准。並說現在是幫助烏克蘭軍隊提供贏得這場戰爭所需情報配備的時候了。