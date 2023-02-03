中國多買俄羅斯桶裝混合燃料油

俄羅斯/中國/購油

路透社引據貿易消息來源和數據透露，中國有煉油廠正在增加從俄羅斯桶中混合的燃料的進口。西方對俄羅斯侵烏戰制裁中的禁運與價格上限，推動俄羅斯油料更多流向亞洲。烏克蘭議員敦促歐美製裁從俄羅斯購油的國家與企業。

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據路透社今天報道稱，中國增加進口俄羅斯桶中混合燃料油。根據貿易消息來源和數據，中國的獨立煉油廠正在增加從俄羅斯桶中混合的折扣燃料油的進口，以用作低成本原料。中國其中一些煉油廠的政府原油進口配額不足.

西方對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁，包括即將到來的 2 月 5 日禁運和對精鍊產品的價格上限，自去年以來一直在推動俄羅斯燃料油桶以誘人的折扣向東進入亞洲。

自 2022 年第二季度以來，這些油一直湧入馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國富查伊拉的船對船轉運中心。貿易商將這些桶與其他油混合，以重塑燃料油的原產國品牌。

消息人士稱，對這些燃料油貨物提供的折扣有助於提高中國獨立煉油廠的利潤率，並取代一些公司無法在沒有配額的情況下進口的原油。該貿易還提供了一種將俄羅斯石油推向市場並為莫斯科帶來急需的出口收入的途徑。

據中國山東省東部一家獨立煉油廠的一位高管表示，“自去年 12 月以來，我們一直在關注俄羅斯燃料油。它很便宜，而且不需要（原油）進口配額。”該煉油廠在過去一年左右沒有收到任何政府原油配額，主要購買直餾燃料油來生產柴油和汽油。

官方海關數據顯示，中國 12 月燃料油進口總量激增至約 176 萬噸，為 2021 年 9 月以來的最高水平。

增長的推動因素是來自馬來西亞的出貨量激增至一年多來的高位 620,000 噸，而來自阿聯酋的每月進口量增至 471,000 噸，為兩年來的最高水平。

與此同時，從俄羅斯直接進口的燃料油在 10 月份達到 554,000 噸的峰值後，在 12 月份下滑至 187,000 噸，儘管 2022 年從俄羅斯的總進口量同比增長了一倍多，達到 310 萬噸。

路透社說，四位密切跟蹤流量的資深貿易消息人士表示，西方貿易公司一直是這些運往中國的燃料油的主要供應商，並補充說 12 月的高水平將持續到 2 月及以後。

他們說，將這些桶輸送到中國的最大供應商之一是總部位於瑞士的貿易商 Vitol。

路透社對 Refinitiv Eikon 航運數據的分析顯示，在過去四個月里，由 Vitol 租用的浮動存儲設施 Brilliant Jewel 與至少六艘以前在俄羅斯港口裝載燃料的船隻進行了船對船轉運業務。

消息人士稱，中國石化和中國石油 Chimbusco等中國主要燃油供應商和貿易商也一直在向中國東部舟山和青島的加油中心運送更多俄羅斯高硫燃料油。航運記錄顯示，過去四個月，這些公司租用了多批從馬來西亞丹絨帕拉帕斯港運往舟山和香港的燃料油。

路透社稱，上述涉事單位均拒絕發表回應或評論。