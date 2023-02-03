史無前例：歐盟與烏克蘭在基輔召開峰會

烏克蘭/歐盟

歐盟領導人今天在基輔會與烏克蘭總統澤連斯基召開雙邊峰會，肯定對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭的堅定支持，同時承諾對俄羅斯實施新的制裁。但歐盟可能使烏克蘭迅速加入歐盟的希望降溫。

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據路透社今天報道稱，歐盟-烏克蘭今天的雙邊峰會，可以說是戰時峰會，雙方在一些問題上會取得進展，但在其他問題上可能令人失望。

歐盟執行委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩周四乘火車抵達基輔，這是一次非常具有象徵性的旅程，以表明在俄羅斯 2022 年 2 月 24 日入侵鄰國即將達一周年之際，歐盟堅定支持烏克蘭。

歐盟執行委員會的高級成員會見了烏克蘭政府的同行，馮德萊恩和歐盟 27 國領導人主席查爾斯·米歇爾今天與澤連斯基舉行會談。

澤連斯基呼籲歐盟對俄羅斯採取更多懲罰措施，但歐盟為烏戰一周年而準備的新制裁措施可能也達不到烏克蘭政府的要求。

另外，雖然歐盟支持烏克蘭並支持那裡的民主和經濟改革，但歐盟拒絕在烏克蘭處於戰爭狀態時提供加入歐盟的快速通道。歐盟官員列出了多項入境要求，從政治和經濟穩定到採用各種歐盟法律。這個過程可能需要數年時間。

最後一個加入歐盟的國家是 2013 年加入歐盟的克羅地亞，經歷10年的正式申請時間。

烏克蘭在遭俄羅斯入侵後不久提出申請加入歐盟，並於 6 月就破天荒獲得歐盟的正式候選國地位。

據歐盟官員表示，周四討論的主題包括為烏克蘭提供更多的武器、資金和能源支持，讓其產品更好地進入歐盟市場，加強對莫斯科的制裁，以及努力起訴俄羅斯的戰爭罪行。歐盟已要求烏克蘭採取更多反腐敗措施，烏克蘭被認為存在地方腐敗問題，並表示必須建立可信的記錄。

為此，澤連斯基在過去兩周宣布對一些官員進行免職和調查，並直言國防部需要廉潔。

歐盟-烏克蘭峰會恰逢俄羅斯在東部戰場以及東北部和南部對烏克蘭軍隊施壓的加劇。歐盟與烏克蘭峰會可以說是名副其實的戰時峰會

就烏克蘭加入歐盟進程，歐盟顯示給予了過多的輕鬆與樂觀，現在有可能讓烏克蘭因落空而失望，同時，歐盟也因此受到多方批評。

據本台報道稱，歐盟與烏克蘭峰會將討論的問題之一是烏克蘭加入歐盟的問題。波蘭和波羅的海國家大量參與向飽受戰爭蹂躪的鄰國提供軍事援助，它們是認為應儘快考慮基輔的入會申請的國家之一。但相當多的成員國卻不希望發出過於鼓舞人心的信息。去年，法國總統馬克龍還說這個過程可能需要 "幾十年"。

據本台駐基輔記者Stéphane Siohan稱，據最近幾個小時向媒體透露的幾位專家稱，烏克蘭總統的隨行人員對加入歐盟的期望值非常高，甚至可能太高。對基輔來說，他們的目標是儘快開始與布魯塞爾的入盟談判。總理丹尼斯-奇米哈爾說，"這些談判可能在今年開始，為兩年內加入鋪平道路。

然而，歐洲的外交官們則要謹慎得多。根據幾個消息來源，這次峰會首先是為了讓烏克蘭放心，重申對加入的支持，但只有在滿足幾個標準的情況下，才能啟動入盟程序。