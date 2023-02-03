歐盟與烏克蘭基輔峰會 防空警報聲大作但尚無俄軍導彈襲擊報告

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭各地今天響起空襲警報，但是在空襲警告發出後，沒有立即報告有新的導彈襲擊。而今天，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟領導人在基輔召開雙邊峰會，雙方討論對俄羅斯進一步制裁和烏克蘭加入歐盟的前景。

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據路透社今天報道稱，歐洲領導人訪問烏克蘭基輔期間空襲警報響起。

在俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日入侵鄰國烏克蘭臨近一周年之際，歐盟執行委員會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席米歇爾前往基輔表示對烏克蘭的支持。

歐盟理事會主席查爾斯·米歇爾周五早上在推特上寫道：“我們的決心不會鬆懈。我們也將支持烏克蘭前往歐盟的每一步。”

澤連斯基呼籲歐盟對俄羅斯採取更多懲罰措施。

歐盟與烏克蘭在基輔開會同時，烏克蘭東部戰線戰火未停。俄羅斯正在加大對烏克蘭東部的烏克蘭軍隊的軍事壓力，基輔報告說，莫斯科正在派遣數千名士兵和僱傭軍去送死，以換取微薄的利益。烏克蘭武裝部隊東部前線發言人 Serhiy Cherevatiy 對烏克蘭電台 NV 說：“俄軍從他們的徵兵部隊中招募人員，試圖尋找突破烏軍防禦的地方。” 俄軍的“目的是實現控制整個頓涅茨克地區的目標。”

莫斯科則表示，俄軍現在在烏克蘭的一個主要目標是確保頓涅茨克省其餘地區的安全，這是俄軍在 9 月份單方面吞併的四個地區之一。過去一周，俄軍在巴坤特市周圍增大佔領地盤。

烏克蘭軍方周四晚間表示，俄羅斯軍隊對頓涅茨克地區的克拉馬托爾斯克鎮發動了兩次襲擊，破壞了建築物並造成一些平民傷亡。俄羅斯否認在普京所謂的“特別軍事行動”中以平民為目標。