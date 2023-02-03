【視頻】歐洲理事會主席米歇爾："讓我們堅定地與烏克蘭人站在一起"

歐洲聯盟/烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭接近一周年，俄羅斯在烏東攻擊愈演愈烈之際，歐盟最高領導人周五（2月3號）在基輔舉行會議，對烏克蘭的入盟進程表示支持。

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歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩、歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾和烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基聚集一堂。烏克蘭首都早上響起了防空警報，提醒人們俄羅斯導彈的另一波風險依然存在。

烏克蘭自2022年6月起成為歐盟成員國的正式候選國，這是一個艱巨的過程，需要許多改革，可能需要數年時間，但基輔希望能加快這一進程。

澤倫斯基總統周四表示，他的國家理應在 "今年 "開始就加入歐盟進行談判。他說："烏克蘭進一步融入歐盟的每一步都是對我國人民的鼓舞，"他呼籲國際社會對俄羅斯進一步施壓。

在基輔，馮德萊恩說，她正在為2月24日，即入侵一周年紀念日制定針對俄羅斯的新制裁。她沒有詳細說明她對這第十個方案的意圖，但保證該國應 "為其造成的破壞付出代價"。

米歇爾周五抵達烏克蘭首都時在推特上承諾："我們將支持你們前往歐盟的每一步。"

在歐盟-烏克蘭峰會後舉行記者招待會前，米歇爾接受了法國24台專訪，他明確表示，"讓我們堅定地與烏克蘭人站在一起"；

點擊視頻收看此次專訪詳細內容：

01:16 歐盟-烏克蘭峰會記者招待會；從左到右 歐洲理事會主席米歇爾，烏克蘭總統澤倫斯基，歐洲委員會主席馮德萊恩，烏克蘭 基輔 2023年2月3號 © ОП