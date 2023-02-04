法意兩國將向烏克蘭提供首個歐洲研發的防空反導系統

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法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）周五表示，法國和意大利已經同意向烏克蘭提供SAMP/T路基車載防空反導彈系統，預計將於今年春季交付，以幫助烏克蘭“抵禦俄羅斯的無人機、導彈和飛機”。這是西方向烏克蘭提供的第一個歐洲遠程反導彈系統，由法國和意大利設計。

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勒科爾尼當天與意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）通電話，敲定了這一計畫。據法國國防部介紹，“這是第一個（向烏克蘭提供的）歐洲遠程反導彈系統，由法國和意大利設計。它將使烏克蘭能夠抵禦無人機、導彈和俄羅斯飛機的攻擊，覆蓋烏克蘭領土的很大一部分。”

法國國防部表示：“提供這樣的系統是對烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）向其法國和意大利同行表達的保護平民和基礎設施免受俄羅斯空中攻擊的迫切需要的回應”。聲明指，烏克蘭於周三獲得一部由泰雷茲集團製造的GM-200型雷達，該雷達由法國在2億歐元的對烏軍援基金下資助，將提高SAMP/T防空反導彈系統的有效性。

法國國防部稱：“該系統的交付補充了法國和意大利在防空和其他領域已經提供的支持。部長們還重申，他們決心繼續支持烏克蘭在面對俄羅斯的侵略時捍衛其主權和領土完整”。列茲尼科夫當天通過推特向法意兩國防長表示感謝，並稱“這將幫助我們從俄羅斯的恐怖襲擊中拯救成千上萬的生命。我們將一步一步地關閉烏克蘭的天空。”