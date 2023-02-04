烏克蘭將獲更遠距離射程重武器軍援

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭已被承諾可獲得更遠距離的西方武器軍援。烏克蘭總統澤連斯基為結束 "俄羅斯的野蠻侵略 "而加大要求獲得重武器的申要壓力。據美國五角大樓稱，新的美國軍事援助價值22億美元，包括可使烏克蘭打擊力量的射程幾乎增加一倍的火箭。專家評估烏克蘭未來會得到更多加強版的軍援。

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據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）敦促，"烏軍的武器射程越長，烏克蘭的部隊越機動靈活，俄羅斯的野蠻侵略就會越早結束。"

新的美國軍事援助其中包括GLSDB（地面發射的小直徑炸彈），這是從地面發射的小直徑裝置，可以到達150公里以外的目標，從而威脅到俄羅斯後方陣地。

澤連斯基在美國承諾提供更遠距離的火箭彈後於昨夜今晨說："如果武器交付加速，特別是遠程武器，我們不僅不會從巴赫穆特撤出，（而且）我們將開始結束俄羅斯對頓巴斯的佔領，"這個東部地區部分現在在俄羅斯手中。

法國宣布，法國和意大利將在春季提供MAMBA中程地對空防禦系統，以幫助烏克蘭 "抵禦俄羅斯無人機、導彈和飛機的攻擊"。

澤連斯基堅稱，軍隊將保衛這個東部關鍵城市。而俄羅斯士兵幾個月來一直試圖奪取這個東部戰略要地。澤連斯基說，烏克蘭軍隊將全力捍衛該戰地。

據法新社今天報道稱，在俄羅斯入侵烏克蘭近一年後，巴赫穆特已經成為激戰的中心，俄羅斯部隊最近幾周在該地區以重大損失為代價取得了少量的地盤。

法新社記者在周五看到的戰爭衝突的戰場嚴酷性，激戰使巴赫穆特郊區的一些地區變成了廢墟。據當局稱，該鎮現在約有6,500名居民，而戰前約有70,000人。