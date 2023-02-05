俄羅斯圍攻烏東要地巴赫穆特但並未得逞

澤連斯基

一段時間以來，俄羅斯軍隊調集兵力，圍攻烏克蘭東部戰略要地巴赫穆特，並希望以此打開今年春季戰役局面。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）5日說：“但因為我軍的韌性，他們並未得逞。”烏克蘭邊境防衛單位通報，烏克蘭軍人阻止最新攻擊行動，並造成敵軍4死7傷。

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法新社報導，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，烏克蘭軍隊仍然控制盧甘斯克州最後據點比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。他指出，當地局勢緊張，但在烏軍控制之下。他說“我們的部隊仍堅守陣地。沒有人攻佔比洛霍里夫卡村，沒有人進入那裡，那裡沒有敵人。”

本周，烏克蘭總統澤連斯基不斷發出警告：烏克蘭軍隊也在巴赫穆特投入重兵，希望守住該地。昨夜今晨報告，當地戰鬥異常激烈。澤連斯基說：“我常得說前線戰局艱困，越來越吃緊，現在又是我得那樣說的時候…入侵者投入越來越多軍隊，來瓦解我國防線。”“巴赫姆特、布格列達爾、利曼（Lyman）等方面現在非常艱困。”

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）也說：“俄羅斯佔領軍本周使盡全力來突破我方防線和包圍巴赫姆特（Bakhmut），並在利曼（Lyman）地區發動猛烈攻勢。”

路透社報道：有莫斯科軍事博客聲稱，俄羅斯在前線取得了一些未經證實的成功。但克里姆林宮承認，俄羅斯士兵在巴赫穆特周圍的戰鬥付出了巨大的生命代價。俄羅斯獨立新聞媒體Meduza在1月下旬報道稱，參與該戰役的強大瓦格納私人軍事集團招募的5萬名新兵中，約有4萬人死亡或失蹤。路透社表示無法獨立核實這些報道。

烏克蘭軍事分析家彼得羅·切爾尼克（Petro Chernyk）告訴24小時烏克蘭電視台：俄羅斯傷亡人數高，意味着莫斯科不能為了戰場休整而停止進攻，因為這會緩解戰鬥壓力。“這將是我們採取反攻行動的絕佳條件”。