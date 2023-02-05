俄軍調重兵壓境 澤連斯基稱烏東巴赫穆特告急

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊調集兵力，圍攻戰略要地巴赫穆特，並希望以此打開今年春季戰役局面。烏克蘭軍隊也投入重兵，希望守住該地。烏克蘭總統澤連斯基昨夜今晨報告，當地戰鬥異常激烈。

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據烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭東部前線形勢越來越嚴峻，俄羅斯正在投入越來越多的軍隊投入戰鬥。

在經歷了數月的挫折之後，俄軍一直在爭取在戰場上取得重大勝利，俄羅斯軍隊試圖緊緊抓住巴赫穆特鎮，並圖謀控制附近烏克蘭軍隊的主要補給線。俄羅斯軍隊還試圖奪取同樣位於頓涅茨克東部地區巴赫穆特西南約 120 公里處的煤礦城市 Vuhledar。

澤連斯基每天的夜間視頻講話說，“我不得不重複，前線的局勢很艱難，而且越來越艱難，又到了那個危難時候。俄羅斯侵略者正在投入越來越多的兵力來摧毀我們的防禦。” 據澤倫斯基報告，“現在在 巴赫穆特、Vuhledar、Lyman 和其他方向非常困難，”他繼續說道。

當天早些時候，烏克蘭國防部副部長漢娜·馬利亞爾在電報群上報告戰局稱，俄羅斯試圖突破烏軍巴赫穆特和萊曼的防禦工事的努力失敗了。

據路透社說，位於巴赫穆特北部的萊曼於 10 月被烏克蘭軍隊從俄軍手中奪回解放。

稍早星期五，澤連斯基稱決心儘可能長時間地堅守巴赫穆特。

軍方報告說，巴赫穆特的局勢對烏克蘭軍隊來說正變得越來越殘酷。外界稱巴赫穆特戰場成為新的絞肉機。雙方傷亡都慘重。

烏克蘭武裝部隊總參謀部每天都在報告該地區發生了多起戰鬥，莫斯科軍事博客聲稱俄羅斯在前線取得了一些未經證實的成功。克里姆林宮承認，就士兵的生命而言，圍繞巴赫穆特的戰鬥對俄羅斯來說代價高昂。

俄羅斯獨立新聞媒體 Meduza 在 1 月下旬透露稱，僅強大的瓦格納私人軍事僱傭兵集團在參與巴赫穆特戰役的 50,000 名新兵中，約有 40,000 人死亡或失蹤。