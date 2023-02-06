瑞士媒體：俄東正教大牧首基里爾曾為克格勃工作

俄羅斯東正教牧首基里爾

兩家瑞士媒體《周日晨報》和《周日報》 日前引述瑞士聯邦警察署解密檔案材料披露，目前擔任俄羅斯東正教大牧首的基里爾上個世紀70年代曾在瑞士，以莫斯科東正教會代表名義，為蘇聯克格勃工作。

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法新社6日發自日內瓦的消息指出，瑞士《周日晨報》(Le Matin Dimanche)和《周日報》（Sonntagszeitung）在瑞士聯邦警察署的解密檔案中看到了他的名字和相關記錄。

這兩家媒體披露說，70年代初，基里爾在瑞士生活，官方的頭銜是莫斯科東正教駐總部設在日內瓦的世界基督教會聯合會的代表。代號是”米哈伊洛夫“。他的任務是影響這個基督教會聯合會的立場。兩家媒體的報道指出，上個世紀70年代和80年代，克格勃作為蘇聯境外情報工作機構，在這個基督教會聯合會安插人員，希望引導該組織譴責美國及其盟友，減少對蘇聯缺乏宗教自由的批評。

兩家媒體試圖向俄羅斯教會求證，但對方拒絕對此發表任何評論。世界基督教會聯合會則表示，他們沒有這方面的消息。《周日晨報》採訪了目前在世界基督教會聯合會中代表俄羅斯教會的基里爾的侄子。他表示，基里爾當年也許受到克格勃嚴密控制，但並不是克格勃間諜。他特彆強調，基里爾非常熱愛瑞士。

這並不是媒體首次披露俄羅斯東正教大牧首基里爾曾為蘇聯間諜部門工作的消息。去年5月，法國《快報》周刊也曾針對基里爾鼎立支持普京入侵烏克蘭行動發表文章指出，70年代初在瑞士生活期間，他成為克格勃的一名情報員。

《快報》周刊的文章介紹說，基里爾的祖父是一位東正教神職人員，是斯大林時代大清洗的受害者。但這並沒能阻止基里爾進入蘇維埃政權嚴格控制下的東正教服務。普京2012年上台時，三年前已經成為大牧首的基里爾稱普京是上帝的奇蹟。普京每次軍事行動都得到了他的支持

普京2022年2月24日發動入侵烏克蘭戰爭後，2022年5月，歐洲聯盟曾一度考慮是否對他採取措施，制裁他對普京入侵行動的全力支持。