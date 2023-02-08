滙豐銀行被指控為“中共壓制香港難民同謀”

英國/香港/中國

英國議會周三出台一份長達23頁的報告，指責英國的多家銀行，尤其是滙豐銀行協助中國政府從經濟上孤立離開前英國殖民地的香港公民，從而成為"壓制香港難民人權的同謀"。

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報告聲明指出， "逃到英國的香港人（......）被包括滙豐銀行在內的英國銀行剝奪了本應屬於他們的養老金。報告還譴責銀行凍結政治異見人士資產的行為。

聲明指出："除了殘害香港的抗議者和持不同政見者，中國共產黨還試圖在經濟上孤立那些向英國政府尋求安全和援助的人“。

除了以英國和香港為主要市場的滙豐銀行之外，報告還提到了渣打銀行，渣打銀行的大部分利潤也同樣來自亞洲。

香港問題議會小組聯合主席阿利斯泰爾·卡邁克爾（Alistair Carmichael）稱，這些銀行不能繼續逍遙法外，英國政府必須採取行動，幫助這些受影響的香港人。

卡邁克爾還向彭博新聞社表示，這些銀行正在 "做中共的骯髒工作"。因為，這不僅僅是釋法，而是涉及到個人獲得自己財產的基本權利。這給那些做出離開香港的艱難決定的人帶來了真正的困難。"

倫敦曾多次譴責中國在香港鎮壓異議人士。 根據英國官方的數據，截至去年5月底，已有超過11.3萬名香港人獲得新的簽證在英國定居，為了回應2020年6月北京在香港實施的《國家安全法》，倫敦當局2021年出台對策，為港人加入英國籍鋪平道路。

英國簽證的申請人必須持有英國國民海外護照（BNO），該護照頒發給1997年香港移交給中國之前出生的香港人，或者父母中至少有一人持有該護照。

中國當局宣布不再承認英國國民海外護照BNO為合法文件，因此，北京認為根據此一護照而獲得的英國簽證不能再作為永久離開香港的證明，因而拒絕給儲蓄者發放他們的養老金。

滙豐銀行在接受法新社採訪時表示： "對香港、香港人和香港社區有着持久的承諾“。但 "像所有銀行一樣，我們必須遵守法律和我們運營所在的每個地區的監管機構的指示"。

而渣打銀行則並沒有回應法新社的評論要求。