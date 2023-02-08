【視頻】澤倫斯基突訪倫敦 要求西方提供戰鬥機

烏克蘭/英國

烏克蘭總統澤倫斯基周三（2月7號）突然抵達倫敦，這是他自俄羅斯近一年前侵烏克蘭以來，2022年12月訪問美國之後第二次已知的出國旅行，英國首相蘇納克親自去機場接機。

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英國政府在一份聲明中說，澤倫斯基會見首相蘇納克和目前在英國訓練的烏克蘭士兵，並在下議院發表講話。英國政府在宣布烏克蘭總統訪問的聲明中說："澤倫斯基總統對英國的訪問是對他的國家的勇氣、決心和鬥爭的證明，也是對我們兩國之間牢不可破的友誼的證明。”

蘇納克在首相府接待了澤倫斯基，澤倫斯基非常感謝英方的邀請，說他很榮幸來到這裡，感謝社會對這場戰爭的支持，感謝您從開戰之初就給予的大力支持。

澤倫斯基隨後到西敏宮發表演講，再次要求西方提供戰鬥機。他說：“我相信這個標誌將幫助我們建立下一個聯盟，即飛機聯盟，我用簡單但非常重要的話向你和全世界提出要求：給烏克蘭戰鬥機——自由的翅膀。”

澤倫斯基隨後受到國王查理三世的接見。

路透社報道，法國BFM電視台援引 "一致的消息來源 "報道說，馬克龍（Emmanuel Macron）將接見澤倫斯基。據德國NTV電視台報道，德國總理朔爾茲也將於周三晚上到巴黎參加烏克蘭總統的訪問。

愛麗舍宮沒有立即回應路透社的確認請求。

01:45 烏克蘭總統澤倫斯基到訪倫敦 AFP - JUSTIN TALLIS