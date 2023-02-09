澤連斯基請歐盟儘快加大力度提供武器，馬克龍不談給烏克蘭戰鬥機的議題

烏克蘭總統澤連斯基表示，和俄羅斯打，就是為了保衛歐洲大家庭。2月9日，他在布魯塞爾親自向歐盟各國政府領導人表示感謝，謝謝他們在最近幾個月對烏克蘭毫無保留的支持。

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但是澤連斯基又提出了新的要求，他說需要大炮、彈藥、現代化坦克、遠程導彈和現代化戰鬥機。他要求歐盟各國再接再厲，因為烏克蘭要趕在侵略者前面，做得要比他們快。

俄羅斯軍隊最近在頓巴斯取得勝利，澤連斯基呼籲歐盟27國儘快給烏克蘭提供軍火。烏克蘭擔心接下來的幾個星期，俄羅斯會發動大規模進攻。

澤連斯基同時呼籲歐盟各國加大對莫斯科的經濟制裁力度。

俄烏戰爭以來，歐盟各國一共給烏克蘭670億歐元的援助，包括軍事援助、財政援助和人道援助。

德國總理朔爾茲表示，需要支持多長時間，歐盟國家就支持多長時間。愛沙尼亞總理卡拉斯說，我們要加快軍事援助，要加大力度，這很關鍵。

至於澤連斯基要的戰鬥機，在布魯塞爾，法國總統馬克龍說，在巴黎的時候，沒有和澤連斯基談到這個問題。他認為要看短期內歐盟國家能交付什麼。

克里姆林宮的發言人佩斯科夫表示，反對德國、英國和法國進一步的參與。他說直接參與和間接參與的界限正在一點點地消失。俄羅斯方面非要遺憾。