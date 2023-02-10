基輔：俄朝烏克蘭射導彈 穿越北約國羅馬尼亞領空

俄射導彈

歐洲 – 烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼表示，俄羅斯10日朝烏克蘭發射2枚導彈，曾先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞的領空。摩爾多瓦將召見俄國大使抗議。但羅馬尼亞國防部長回應說， “關於俄羅斯導彈飛越羅馬尼亞領空的報道尚未得到證實”。

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在2023年2月10日美國國務院新聞發布會的問答環節中，首席副發言人韋丹·帕特爾（Vedant Patel）表示：總體來說，我們支持摩爾多瓦的主權和領土完整，以及憲法保障的中立性”，但“現階段，我們沒有跡象表明俄羅斯對摩爾多瓦或羅馬尼亞構成直接軍事威脅。“

路透社報導，紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）說，俄軍自黑海發射的2枚口徑（Kalibr）巡弋導彈，一度越入摩爾多瓦領空，接着飛入羅馬尼亞領空，然後再進入烏克蘭。

法新社報導，紮盧茲尼在社群媒體發表貼文說：“上午8點33分(國際標準時間)，2枚俄羅斯口徑巡弋式導彈跨越烏克蘭和摩爾多瓦的邊界。”

“約在10時33分，這些飛彈越入羅馬尼亞領空。在這之後，它們再次進入烏克蘭領空。”

若消息屬實，會是俄烏戰爭開打以來，北約成員國羅馬尼亞的領空首次遭到侵犯。

前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦的外交部發出新聞稿說，10日有一枚俄羅斯飛彈飛越摩爾多瓦領空，因此將召見俄國大使“來向俄方表明，...（這）是令人無法接受的侵犯空域行為”。

羅馬尼亞國防部則表示，有關一枚俄羅斯飛彈飛入羅國領空的報導，並未經過證實。

烏克蘭新聞網站“烏克蘭真理報”（Ukrainska Pravda）引述烏國空軍發言人報導，烏國有能力擊落這些導彈，但卻沒這麼做，是因為不希望危及他國平民的安全。