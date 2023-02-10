捷克議會主席定下月訪問台灣

捷克/台灣/議會主席訪台

捷克眾議院議長埃達莫娃預定3月25日訪問台灣，立法院今日朝野協商，也確認3月28日邀艾達莫娃於立院發表演講。雖然此前美國國會眾議院主席佩洛西捷足先登成為第一位西方國家議會女主席訪台，但捷克埃達莫娃將是第一位在台灣立法院發表演講的非台灣邦交國議會女性主席。

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據自由時報署名蘇永耀今天報道，捷克眾議院議長預定下月訪台 3/28立院演說，台灣立法院長游錫堃表示，埃達莫娃將成為“第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長”，他並說期待下個月在台灣相聚！

游錫堃今召集朝野黨團協商立院新會期開議日，各黨團同意17日為第10屆第7會期開議日。此外，各黨團也同意3月28日邀請捷克眾議院議長埃達莫娃於立法院議場發表演講。游錫堃稍後於臉書表示，去年7月他訪問捷克時，跟埃達莫娃眾議長說好，2023年要在台灣相聚的約定，要實現了！

遊說，今日朝野黨團協商時很快達到共識，支持並歡迎埃達莫娃訪問立法院。台灣國會朝野一致歡迎。

據自由時報稱，游錫堃擔任國會議長以來積極推動國會外交。他今接受廣播訪問另透露，過去3年多來，其實他已經見了5個外國的議長，但不能對外講。

該報道稱，埃達莫娃預定下月訪台，也說明捷克與台灣關係迅速升溫。一月時捷克准總統帕維爾才剛與蔡英文總統通話。總理費亞拉去年十月在布爾諾國際工業大展參觀台灣館，近日更對中國的抗議直言反駁。參議院議長韋德齊於2020年訪台。面對中國不滿與抗議，捷克政要仍紛紛公開挺台。