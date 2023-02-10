摩爾多瓦政府今天集體辭職

摩爾多瓦/俄羅斯/烏克蘭

摩爾多瓦的親西方政府10日辭職，此前該政府經歷了動蕩的 18 個月，受經濟動蕩和俄羅斯對鄰國烏克蘭的戰爭的溢出效應雙重夾擊。

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據路透社今天報道，摩爾多瓦政府在經濟動蕩和俄羅斯緊張局勢中辭職。摩爾多瓦總統馬亞·桑杜接受了總理納塔利婭·加夫里利塔的辭呈，並提名48歲的總統助理、前內政部長多林·雷琴Recean接替她的職務。雷琴預計將很快獲得議會批准。雷琴表示他將繼續推動摩爾多瓦加入歐盟並重振經濟。

據雷琴今天稱，“新政府將有三個優先事項：秩序和紀律、新的生活和經濟以及和平與穩定。” 但他面臨的挑戰包括應對摩爾多瓦所描繪的俄羅斯試圖破壞與烏克蘭和北約以及歐盟成員國羅馬尼亞接壤的 250 萬人口的前蘇聯小共和國的穩定。

俄羅斯在摩爾多瓦的外德涅斯特分離地區設有軍隊，俄羅斯對前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦加入歐盟的可能性感到憤怒。

周五，當摩爾多瓦抗議俄羅斯導彈在擊中烏克蘭之前侵犯了摩爾多瓦領空，並召見俄羅斯大使提出抗議時，雙邊緊張局勢進一步升級。摩爾多瓦外交部譴責“最近針對摩爾多瓦的不友好行動和言論”，並表示“絕對不能接受”。

桑杜感謝即將卸任的政府在“危機重重的時代”所做的努力。加夫里利塔 (Gavrilita) 於 2021 年 8 月成為總理，此前她領導的親歐洲行動黨和團結黨 (Party of Action and Solidarity) 在議會中獲得多數席位，並獲得了清理腐敗的授權。

歐盟領導人去年在桑杜的外交勝利中接受摩爾多瓦作為成員國候選國。政府一直在規畫改革以加速加入 27 國集團，並致力於實現能源供應多元化。但摩爾多瓦面臨著飆升的通貨膨脹，並且一直在努力應對烏克蘭難民的湧入。在俄羅斯襲擊烏克蘭能源設施後，摩爾多瓦也遭到斷電，並努力結束對俄羅斯天然氣的依賴。

因價格的急劇上漲，尤其是俄羅斯天然氣的價格上漲，導致去年的街頭抗議，示威者要求政府和桑杜下台。由流放的反對派政治家伊蘭·謝爾（Ilan Shor）組織的抗議活動標誌着自2020年在親歐洲和反腐敗贏得選舉的桑圖受到最嚴重的政治挑戰。但摩爾多瓦當局將抗議活動描述為克里姆林宮發起的破壞政府穩定運動的一部分。