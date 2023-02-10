歐盟以及英國計畫與新疆遭制裁官員會見遭譴責

中國/歐盟/新疆

歐盟因安排與中國新疆主管官員會面而受到批評，該新疆官員也計畫於2月訪問英國也引起爭議。歐盟發言人解釋稱：“歐盟認為這是一個機會，可以直接傳達歐盟對新疆人權狀況的長期關注。”

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟計畫安排與中國新疆主管官員埃爾金-圖尼亞茲會面。埃爾金-圖尼亞茲將於2月訪問歐洲，並準備在倫敦停留。

埃爾金-圖尼亞茲被美國政府點名制裁，原因是在指控中國對新疆地區穆斯林維吾爾少數民族的鎮壓中負重要責任。幾年來，中國當局一直被指控，並有證據表明，在新疆的難民營中，有100多萬維吾爾人和其他佔多數的穆斯林少數民族成員被關押。

據人權觀察今天批評說："英國和歐盟不應該被捲入與新疆高級官員的會議里，讓中國為在新疆的暴行粉飾。人權觀察認為，布魯塞爾和倫敦應該調查並制裁埃爾金-圖尼亞茲和其他中國高級官員在新疆反人類罪行中的作用。

法新社引述歐盟外交部門發言人彼得-斯塔諾說，中國已經通知歐盟，一個由新疆自治區一號領導人率領的代表團將於2月訪問布魯塞爾。該發言人說，"應中方要求，歐盟將組織負責歐盟與中國關係和人權的官員與中國新疆官員的會議"。斯塔諾解釋說：“歐盟認為這是一個機會，可以直接傳達歐盟對新疆人權狀況的長期關注。”

但歐洲議會議員Reinhard Bütikofer（綠黨）和Miriam Lexmann（EPP，保守黨）說：“雖然與中華人民共和國的接觸在總體上仍然是必要的，但我們強烈質疑與直接參與迫害維吾爾人的新疆官員正式會面的明智性。”

英國政府周四證實，正在考慮在英國組織與埃爾金-圖尼亞茲會面。但這一想法遭到了來自不同政治立場的歐洲議會議員的譴責，一些人稱這是中國的 "宣傳噱頭 "和 "挑釁"。

聯合國最近的一份報告揭示了新疆對維吾爾人的酷刑和強迫勞動的可信指控。

北京拒絕這些指責，並聲稱美國及其西方國家正在利用這一問題作為 "政治工具"。

2021年，歐盟對四名遭指控對維吾爾人的鎮壓行為的中國官員實施制裁（簽證禁令和資產凍結）。該決定引發了中國政府的報復措施。歐盟議會至此凍結具有里程碑意義的歐盟-中國投資協定的批准。