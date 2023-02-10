法國稱不排除未來為烏克蘭提供戰鬥機

烏克蘭/俄羅斯/戰機

法國總統馬克龍稱他不排除在某個時候向烏克蘭派遣戰鬥機。但目前由於俄羅斯威脅發動新的大規模攻勢烏克蘭更急需強大火力點武器裝備。

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據路透社今天報道稱，法國不排除為烏克蘭提供戰鬥機，但表示烏克蘭需要更直接的火力。

烏克蘭總統澤連斯基長期以來一直敦促歐美派遣噴氣式戰鬥機，並於周四表示，幾位歐洲領導人已準備好提供戰鬥飛機。

烏克蘭總統澤連斯基昨天在布魯塞爾參加歐盟峰會，在會後新聞發布會上說：“歐洲將與我們同在，直到我們取得勝利。我從一些歐洲領導人那裡聽說……準備好向我們提供必要的武器和支持，包括戰機。”

當被問及在歐盟領導人峰會結束時向烏克蘭派遣噴氣式飛機的可能性時，馬克龍說：“我絕對不排除任何事情。”

但馬克龍表示，目前的首要任務是在未來幾周和幾個月內幫助烏克蘭，而戰鬥機無法在那個時間段內交付，訓練烏克蘭飛行員駕駛它們需要時間。馬克龍說，應該優先考慮大炮等項目，這些項目已被證明是有效的，而且烏克蘭軍隊已經接受過訓練。他說，可能有必要加強此類物品的運送，烏克蘭的盟友將在未來幾天研究這種可能性。

路透社說，迄今為止，向烏克蘭提供武器的西方國家都拒絕派遣能夠打擊俄羅斯腹地的戰鬥機或遠程武器，以免進一步捲入衝突。

周三，澤連斯基開始了歐洲之行，他在倫敦與英國首相蘇納克會面，並在巴黎與法國總統馬克龍和德國總理朔爾茲Olaf Scholz 共進晚餐。蘇納克承諾訓練烏克蘭飛行員駕駛先進的北約戰鬥機。他沒有提出提供飛機，但表示沒有什麼是可以討論的。

據澤連斯基說，馬克龍和舒爾茨在巴黎向他承諾的一些內容仍然保密。

路透社說，此舉將是迄今為止西方支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭的最大轉變之一。但俄羅斯警告稱這將升級並延長戰爭衝突。莫斯科警告西方不要升級。克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫表示，如果英國或其他西方國家向基輔提供戰鬥機，受害的將是烏克蘭人，而且西方間接和直接參與戰爭之間的界限正在消失。