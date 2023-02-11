俄羅斯加大轟炸烏克蘭 尋求侵略戰爭周年勝利

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯加大導彈轟炸烏克蘭，以期在新一波攻勢奪得戰場勝利。據烏克蘭指控，俄羅斯軍隊昨天至少發射了71枚射彈，其中61枚被擊落。這些導彈包括Kh-101、Kh-555、Kalibr巡航導彈，以及伊朗設計的Shahed炸彈無人機。烏克蘭東部堅守部隊今天報告，過去24小時內發生了124次炮擊，並且在Bakhmut公路上發生了創紀錄的54次部隊間戰火相接。

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據法新社今天報道，據基輔稱，俄羅斯周五用數十枚導彈對烏克蘭的能源基地進行了大規模攻擊。據烏克蘭總理奇米加爾周五說：烏克蘭目前失去了44%的核能發電能力，75%的熱電廠能力和33%的熱電聯產廠能力。不過他安撫說：絕大多數烏克蘭人仍然可以使用暖氣、水和電過冬。

國際原子能機構（IAEA）在一份聲明中說，由於電網不穩定，烏克蘭西部的Khmelnytskyi原子能發電廠（NPP）的一個反應堆被關閉。

在2月24日俄羅斯入侵一周年的前幾天，烏克蘭連日來表示，俄羅斯軍隊將發動一次重大攻勢，俄羅斯軍隊在東部前線加強了壓力，俄軍在那裡正取得進展。

一位親俄官員丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五報告稱，在戰鬥中心巴赫穆特（Bakhmut）以北取得了進展，俄軍在那裡切斷了一條烏克蘭的供應線，在武格萊達（Vugledar）也是兩軍爭奪戰戰場。

據法新社記者現場報道，星期六上午在基輔聽到了幾聲爆炸聲。早上防空警報響起後，居民們紛紛下到地鐵里躲避。

自10月以來，在戰場上遭遇數次挫折後，俄羅斯軍隊頻頻以烏克蘭的能源基礎設施場所為目標加強轟炸，使數百萬烏克蘭居民在隆冬時節陷入寒冷和黑暗。

據烏克蘭官方稱，基輔上空昨天至少10枚導彈被攔截擊落，市長維塔利-克里琴科說，沒有人員傷亡，但電網受損嚴重。

據烏克蘭能源部稱，烏克蘭六個地區的能源站點受到轟炸破壞影響，其中紮波羅熱（南部）、哈爾科夫（東北部）以及赫梅利尼茨基（西部）的情況尤為 "困難"。

據路透社消息說，烏克蘭武裝部隊在昨夜今晨戰報中說，俄羅斯軍隊星期五向烏克蘭發射了 100 多枚導彈，並發動了 12 次空襲和 20 次炮擊。烏克蘭報告有 61 枚巡航導彈被攔截摧毀。

烏克蘭一直在為俄羅斯的新攻勢做防禦準備，烏克蘭警告，在經歷了數月的戰敗之後，俄羅斯總統普京希望在 2 月 24 日入侵周年紀念日之前能夠吹噓戰場上的成功。頓涅茨克和盧甘斯克東部地區的烏克蘭州長表示，這一攻勢已經開始。