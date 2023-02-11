俄運動員：巴黎奧運會越來越遙遠 因為抵制的聲音越來越多

俄羅斯/烏克蘭/巴黎奧運會

自從國際奧委會透露另開別門讓俄羅斯運動員得以參加明年在巴黎舉行的夏季奧運會以來，抗議俄羅斯運動員參賽的聲音越來越多。俄羅斯運動員在關注抵制事態，但是他們對參賽的希望感覺是很渺茫。關於俄羅斯運動員應該譴責俄羅斯總統普京發動的侵略烏克蘭戰爭，對俄羅斯運動員來說，是敏感議題。

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路透社今天關於奧運會參賽議題報道從田徑運動員着手，稱俄羅斯田徑明星對被禁止參加國際比賽並不陌生，但因烏克蘭遭俄羅斯入侵而使他們錯過明年巴黎奧運會的前景加劇了挫敗感。

自從國際奧委會 (IOC) 為俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身份參加 2024 年巴黎奧運會試圖打開大門以來，要求將他們排除在外的呼聲卻越來越高。

周五在莫斯科東北部的一個室內跑道上，跨欄運動員謝爾蓋·舒本科夫說他正在避免閱讀有關俄羅斯奧運前景的新聞。2015 年 110 米欄世界冠軍和兩屆奧運會選手舒本科夫說：“作為一名運動員，我將我的一生都獻給了這項體育運動，並始終盡職盡責。”他稱，“現在有人告訴我，‘你可能是個好人，但我們不需要你’。”

立陶宛體育部長周五表示，包括美國、德國和澳大利亞在內的35 個國家將要求俄羅斯和白俄羅斯運動員被禁止參加 2024 年奧運會，從而加大了對國際奧委會的壓力。

烏克蘭及其一些盟友國家已經威脅說，如果俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽，他們將抵制巴黎奧運會，而國際奧委會則讓各國際聯合會來決定是否應該為俄羅斯和白俄羅斯運動員提供參賽途徑。

“很大程度上取決於世界田聯的表現，”舒本科夫說。“當然，那裡的一切都不那麼美好。”

舒本科夫是這項田徑運動的國際管理機構世界田徑協會選出的 10 名俄羅斯人之一，他們是在沒有俄羅斯國旗或國歌的情況下參加東京奧運會。但那時該措施是對俄羅斯田徑協會更廣泛制裁的一部分，該聯合會自 2015 年以來因興奮劑違規而被禁賽。

當被問及無法衛冕奧運冠軍的可能性時，跳高運動員瑪麗亞·拉西茨肯說：“這在心理上很艱難。”

前短跑運動員、四屆奧運會獎牌獲得者、現任俄羅斯田徑聯合會副主席的伊琳娜·普里瓦洛娃 (Irina Privalova) 駁斥了俄羅斯運動員中持不同政見者可以作為難民參加比賽的建議。據普里瓦洛娃強硬告訴路透社說，“不支持總統（普京）決定的運動員和其他俄羅斯人都不應代表俄羅斯國家參賽。”

據她稱，“我認為那些不支持俄羅斯在烏克蘭開戰的人已經都走了。留下來的都是那些支持打烏戰的人。”