東德最後一位共產黨總理今去世

德國

路透社今天報道稱，漢斯·莫德羅去世，享年 95 歲，他是東德的最後一位共產黨總理，柏林牆倒塌後曾負責監督為德國統一開闢道路，並選擇過渡到民主。

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東德共產黨的繼任者在該黨在一份聲明中報告，“昨晚，漢斯·莫德羅 (Hans Modrow) 離開了我們，享年 95 歲。因此，我們的黨失去了一位重要領導人。”

1989 年 11 月 13 日，在將東柏林和西柏林分開 28 年的柏林牆打開四天後，莫德羅曾表示他將幫助把東德變成一個民主國家。

當時，由於東德各地的抗議者要求民主和自由，共產黨領導人被迫下台。戈爾巴喬夫 (Mikhail Gorbachev) 在蘇聯上台後曾要求在蘇聯主導的東歐也進行變革。1990 年 3 月，莫德羅宣布德意志民主共和國 (GDR) 的第一次也是唯一一次自由選舉。選舉結果導致他不再擔任總理。

儘管莫德羅進行了改革，但反對者指責他試圖推遲 1990 年 10 月發生的政治變革和統一。他還因試圖重塑而不是廢除秘密警察而受到批評。1993 年，莫德羅在 1989 年 5 月的市政選舉中被判選舉舞弊罪名成立，但並未入獄。有稱這些指控是出於政治動機。

1990 年至 1994 年，莫德羅繼續在德國議會任職，並於 1999 年至 2004 年擔任歐洲議會議員。

莫德羅將自己視為一名改革者，並希望從內部改變共產黨。1999 年，他告訴路透社，他不希望舊東德回歸，但表示應該承認東德的成就。

莫德羅於 1928 年出生在當時的德國小鎮 Jasenitz（現為波蘭的 Jasienica），並接受過機械師培訓。

第二次世界大戰期間，他擔任青年消防隊排長，並在衝突快結束時成為納粹民兵組織 Volkssturm 的一員，該組織徵召 16 至 60 歲的男子參加最後的戰爭掙紮。17 歲時，莫德羅被蘇聯軍隊俘虜，作為戰俘被帶到蘇聯，在那裡他參加了反法西斯課程，並成為一名堅定的共產黨員。

1949 年，即東德成立的那一年，他回國後找到了一份機械師的工作，並繼續學習社會科學和經濟學，並獲得了博士學位。

莫德羅是自由德國青年運動的一名工作人員，幾乎所有東德年輕人都加入了該運動，並在 1973 年至 1989 年期間通過執政的社會統一黨 (SED) 晉陞為德累斯頓地區黨的主席。他還在東德任職議會超過 30 年。

1990 年莫德羅成為東德事實上的領導人，擔任最高國家職務。