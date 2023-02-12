俄軍傷亡升至日均八百多人　布林肯未排除向烏克蘭提供戰機可能性

2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭一周年，白宮上周五宣布拜登總統將在2月20日訪問波蘭。英國國防部１２日表示，在過去的兩周里，俄羅斯可能遭受了近一年以來的最高傷亡率。

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英國國防部提供的數據顯示，過去七天俄羅斯軍人在俄烏戰場上的平均傷亡人數為每天824人，是6月和7月所報告的平均人數的四倍多。英國國防部表示，這些統計數據出自“可能準確”的烏克蘭數據。

英國國防部分析認為，俄羅斯傷亡人數增加“很可能是由於”多個因素，包括缺乏訓練有素的人員、前線的協調不暢和資源短缺。而推特上發布的英國情報更新也顯示，烏克蘭的人員“流失率”仍然很高。

白宮星期五宣布拜登總統將在2月20日訪問波蘭，與波蘭總統杜達（Andrzej Dud）和其他東歐盟友舉行會晤。拜登的訪問日期接近2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年。白宮國家安全委員會發言人科比（John Kirby）說，拜登此行“將非常明確表示美國將繼續與烏克蘭站在一起，不管需要多久。”

美國國務卿布林肯日前在華盛頓回答是否向烏克蘭提供戰機的問題時表示：“隨着需求的變化，我們向烏克蘭提供的援助也在不斷地變化。最近，美國決定將（向烏克蘭）提供艾布拉姆斯坦克，當然，德國也提供了豹式坦克，其它歐洲國家也在這樣做。”

布林肯表示，美國和外國對烏克蘭的安全援助將會繼續不斷地發展變化，以滿足衝突性質的不斷變化。布林肯說：“至關重要的，不僅僅是一個特定的武器系統，一種裝備，同樣重要的是，烏克蘭人擁有有效使用它的能力。而這在某些情況下，需要大量的培訓。同樣重要的是擁有維護的能力。最後，所有這些還都必須整合到一個連貫的戰略中。”

到目前為止，美國一直拒絕烏克蘭關於援助戰鬥機的請求。但英國首相里希·蘇納克（Rishi Sunak）周三（2月8日）表示，英國將開始培訓烏克蘭飛行員，以駕駛西方戰鬥機，並將探討提供這種飛機的可能性。