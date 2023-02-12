德國一政治家警告政府不要和中國單獨交往

據德國《商報》報道，在間諜氣球事件背景下，德國社民黨外事政策專家米歇爾羅特（Michael Roth）警告德國政府在與中國打交道時不要單獨行動。

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羅特在為新聞門戶網站t-online撰寫的客座文章中寫道：“我們必須從北京刻意追求的關係雙邊化轉向歐洲對中國的共同政策。作為歐盟國家，我們必須在基本支柱上達成一致，在核心問題上密切協調，用一個聲音說話。”

這位聯邦議院外事委員會主席指出了中國不斷變化的角色，特別是在與俄羅斯的關係方面。他說，習近平上升到黨和國家最高層，不僅導致了中國在國內更多的威權統治，也導致了中國更為氣勢洶洶的外交政策。中國在俄羅斯侵略戰爭之後所扮演的角色，已經明確了該國在國際上所追求的目標。雖然北京官方宣稱保持中立，但與此同時，如果沒有中國的政治和經濟支持，俄羅斯將在國際上被孤立，經濟上更深陷危機。

羅特認為，這兩個國家都在追求同樣的戰略目標，他們希望有一個不是基於法律基礎，而是基於強者權力的國際秩序。羅特建議，現在的重要步驟包括歐洲國家元首和政府首腦聯合訪問北京。11月，德國社民黨籍總理朔爾茨在沒有法國總統馬克龍的情況下前往北京，引起法國不滿。

德國媒體普遍認為，氣球事件加劇了美中緊張局勢。德國《世界報》認為，美國總統拜登是真正的對華鷹隼。在擊落氣球後，他表示要和北京戰鬥。這不是拜登第一次尋求對抗。他加劇了兩個世界大國之間的衝突，必要時，他顯然不避免軍事衝突。