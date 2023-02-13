挪威直指俄羅斯與中國是主要威脅 主張強硬應對

挪威/烏克蘭/俄羅斯

挪威情報部門今天稱，俄羅斯國家在未來幾年將會變得 "更加獨裁和軍事化"，俄羅斯和中國仍然是挪威這個北歐國家的主要威脅。

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挪威今天公布本年度風險評估報告，該評估是2022年2月24日烏克蘭戰爭爆發後的首次，與之前的評估一樣，風險評估結論是俄羅斯和中國是挪威安全和利益的主要威脅。

據挪威軍事情報部門的第二把手拉爾斯-諾德魯姆（Lars Nordrum）在介紹挪威這個與俄羅斯接壤的北約成員國的年度風險評估報告時說：挪威沒有回頭路了。他說："俄羅斯國家將更加專制和軍事化。" 他提到俄羅斯公眾輿論被宣傳所操縱，以及莫斯科與其他專制政權的關係更加密切。他指出，“俄羅斯的利益不會與西方的利益所相容。”

據拉爾斯-諾德魯姆說，侵烏戰爭對 "俄羅斯來說是一場災難"，他列舉了西方貿易制裁的影響、莫斯科的國際孤立以及在烏克蘭戰場"超過10萬名俄羅斯士兵被殺或受傷"。他還指出，這場衝突提高了挪威的地緣政治重要性，尤其是因為侵烏戰爭使挪威成為歐洲大陸的主要天然氣供應國，而不再是俄羅斯。

他指出："歐洲國家將在許多年內會依賴挪威的能源供應。"

據挪威國內情報局（PST）警告，俄羅斯去年試圖"對能源安全施加壓力 "，今年將"儘可能多地收集 "有關挪威石油、天然氣和電力部門的情報。

然而，挪威科技協會領導人貝特-甘格斯說，俄羅斯在2023年"不太可能 "破壞挪威的能源基礎設施。但挪威國內情報局警告，如果俄羅斯想使與北約和西方的衝突升級，破壞可能會成為當前的一種選項與現實。" 據PST的報告說，該報告對最機密的信息進行了分析和編輯。

據法新社說，據稱，去年北溪1號和2號天然氣管道在鄰近的波羅的海遭到破壞，俄羅斯和美國相互指責這一行為。戰爭危機導致挪威加強了對該國戰略地點周圍的安全保護，包括其能源設施。