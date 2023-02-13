摩爾多瓦總統警告俄羅斯的推翻陰謀

摩爾多瓦/俄羅斯/烏克蘭

摩爾多瓦總統今天指責俄羅斯計畫利用外國破壞者來推翻摩爾多瓦政府，阻止該國加入歐盟，並將摩爾多瓦納入於對烏克蘭的侵略戰爭。

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據路透社今天不，摩爾多瓦總統警告俄羅斯陰謀推翻該國。

稍早，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 上周表示，烏克蘭發現了一項“旨在摧毀摩爾多瓦”的俄羅斯情報計畫。摩爾多瓦上屆政府在該國發生示威活動後被迫辭職。摩爾多瓦總統馬亞·桑杜 (Maia Sandu) 是在此背景下發表了上述評論。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，桑杜一再對莫斯科對摩爾多瓦這個前蘇聯共和國的意圖以及俄羅斯軍隊在該國分離的外德涅斯特地區的駐紮表示擔憂。她說，俄羅斯的計畫涉及俄羅斯、黑山、白俄羅斯和塞爾維亞的公民進入摩爾多瓦，試圖引發抗議，企圖“將合法政府改為由俄羅斯聯邦控制的非法政府”。

據桑杜在新聞發布會上說，“克里姆林宮對摩爾多瓦施加暴力的企圖不會奏效。我們的主要目標是捍衛公民和國家的安全。我們的目標是保護摩爾的的和平與公共秩序。”

路透社說，去年，在外德涅斯特里亞當局表示他們已成為一系列襲擊的目標後，俄羅斯否認想要干預摩爾多瓦。