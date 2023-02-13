歐盟慶幸躲過了衰退 稱今年狀況會更好

歐盟/烏克蘭戰爭/經濟

歐盟委員會周一表示，儘管發生了烏克蘭戰爭，但歐洲經濟在避免了今年冬天的衰退之後，今年應該會出現較低的通貨膨脹率和好於預期的增長。

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據歐洲行政機構今天的宣布，樂觀將歐元區2023年的增長預測上調至0.9%（+0.6個百分點），並估計今年冬天應成功避免衰退。對整個歐盟也加註了樂觀，現在的預測增長為0.8%（+0.5點）。

這些數字標誌着歐盟和歐元區的增長速度仍然比去年的3.5%大幅放緩。但經濟經受住了烏克蘭戰爭的影響，比預期的要好。

儘管有戰爭衝擊影響，歐洲經濟在2022年的最後一個季度避免了國內生產總值（GDP）危險收縮。

據歐盟委員會在一份聲明中說："自秋季以來的有利發展改善了今年的前景。" 公告提到了天然氣批發價格的下降也遠遠低於戰前水平。

歐盟委員會還將歐元區2023年的通脹預測下調至5.6%（-0.5個百分點），並認為由於能源價格的低迷，現在的通脹威脅高峰期已經過去。據歐盟執委會說，通貨膨脹已經連續三個月下降，在10月份創下10.6%的歷史新高之後，通脹高峰期就已經過去。但布魯塞爾警告說，"逆風仍然強勁"。家庭和企業繼續面臨高能源價格。

法新社說，預計貨幣政策將繼續變得緊縮，而通脹壓力依然存在，這應該會對商業活動和投資造成壓力。

歐盟委員會還警告說，在地緣政治持續緊張的情況下，圍繞預測的不確定性仍然很高。