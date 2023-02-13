烏東巴赫穆特激戰 烏軍困守

烏克蘭/俄羅斯/巴赫穆特

烏克蘭東部城市巴赫穆特是俄羅斯入侵開始以來時間最長、最血腥的戰鬥現場。隨着2月24日戰爭開始一周年的臨近，巴赫穆特戰鬥也愈演愈烈，越來越像1916年在法國東部凡爾登戰役，已經具有戰爭象徵意義。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，俄羅斯希望在幾個月的挫折後取得第一個重大勝利，但基輔決心堅持下去。雙方聚焦巴赫穆特。而隨着雙方的挖掘戰壕，軍隊和平民的投入已經蓋過了控制這個前工業城市的戰略重要性，這個城市的東部、北部和南部地區已經變成了廢墟。

根據英國情報部門的說法，俄羅斯在巴赫穆特的推進已經停止，但軍事壓力依然存在。周日，俄羅斯準軍事組織瓦格納宣稱佔領了巴哈姆特以北幾公里處的克拉斯納霍拉。

但這為烏克蘭總統澤連斯基一再呼籲從西方國家獲得更多武器提供了理由。

俄羅斯軍隊集結大量兵力圍困巴赫穆特，志在必得。烏克蘭軍隊也調集兵力堅守。軍事評論警告，烏軍兵力與武器裝備與俄羅斯軍隊不成比例。

這場戰鬥不僅僅是關於高精尖的武器。在烏克蘭軍事分析家奧列克桑德勒-科瓦連科看來，基輔還需要獲得標準的大炮和彈藥。

俄羅斯軍隊和瓦格納僱傭軍被指控利用準備不足的新兵作為炮灰。然而，基輔也正在遭受嚴重損失。烏克蘭領土防衛部隊列昂諾夫少校聲稱，在1月份的三天里，他的隊伍中就有十幾名傷員。

但雙方都沒有報告傷亡情況，烏克蘭軍隊和俄羅斯軍隊都將巴赫穆特戰役描述為烏克蘭戰爭中最血腥的戰場。在北部前線附近，法新社在1月下旬曾看到約有十幾具被認為是瓦格納僱傭軍士兵的屍體，被遺棄在冰凍的地面上。

燃燒的建築物、殘餘的炮彈或散落着人肉的血雪，被圍困的巴赫穆特城市的戰鬥痕跡幾乎隨處可見。

烏克蘭部隊正準備迎接進行另一次俄軍的攻擊，他們挖掘新的戰壕，試圖遏制俄羅斯軍隊進攻。