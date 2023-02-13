貝盧斯科尼與普京鐵桿 指責澤連斯基 意大利政府立即切割

意大利/烏克蘭

意大利前總理貝盧斯科尼批評澤連斯基與拜登而不是普京才是烏克蘭戰爭的罪魁禍首。貝盧斯科尼的講話讓意大利右派政府尷尬。意大利政府當即發表聲明，稱堅持不變堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。

廣告 繼續瀏覽後續

據Politico今天報道稱，貝盧斯科尼將烏克蘭戰爭歸咎於澤連斯基。

誰應對烏克蘭戰爭負責？根據意大利前總理西爾維奧貝盧斯科尼的說法，不是普京而是澤連斯基。據貝盧斯科尼稱，“澤連斯基所要做的就是停止攻擊頓巴斯的兩個自治共和國，而但他卻不會這樣做的。”貝盧斯科尼是在周日晚上在意大利倫巴第大區選舉投票後告訴意大利媒體，這將是第一次重大政治選舉，並對剛剛上台的總理喬治亞·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 的右翼聯盟的考驗。

貝盧斯科尼說：“我對澤連斯基這位先生的行為非常非常負面地評價。”他接著說，如果美國總統拜登威脅停止向烏克蘭提供軍事和財政援助，並要求澤連斯基下令停火，以換取“六、七、八、九十億美元的馬歇爾計畫”，戰爭可能馬上會結束。立即開始重建國家。

Politico說，擔任總理近十年的貝盧斯科尼現在是一名參議員，領導着保守的意大利力量黨，這是執政聯盟的成員黨。這位 86 歲的老人將普京描述為他最親密的朋友之一，並且是克里姆林宮年終問候名單上為數不多的西方政治家之一。

去年 9 月，貝盧斯科尼在接受意大利公共廣播公司 Rai 採訪時表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的計畫是讓俄羅斯軍隊“在一周內”進入烏克蘭，用一個正派人民的政府取代澤連斯基政府。

據意大利安莎通訊社報道，意大利政府在貝盧斯科尼發表評論後僅一小時發表聲明，重申其對烏克蘭的“堅定的”支持。意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼 (Antonio Tajani) 是意大利力量黨的成員，也是貝盧斯科尼的親密盟友，他也在推特上表示，他的政黨“一直支持烏克蘭，站在歐洲、北約和西方一邊。”

當被問及梅洛尼最近猛烈抨擊法國總統馬克龍沒有邀請她與澤連斯基在巴黎共進晚餐時，貝盧斯科尼表示，如果他在任，他“永遠不會去那裡與澤連斯基交談”。

據Politico引述據安莎社消息說，烏克蘭總統澤連斯基辦公室的顧問米哈伊洛·波多利亞克在回應貝盧斯科尼的上述講話時說，這位前意大利總理是“在俄羅斯宣傳框架內行事的克里姆林宮座上賓，是在用意大利的聲譽換取他與普京的友誼。他的話正在損害意大利。”