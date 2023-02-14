荷蘭F-35戰鬥機在波蘭上空攔截三架俄羅斯軍機

荷蘭/俄羅斯烏克蘭

荷蘭國防部2月13日發表聲明稱，兩架荷蘭空軍的F-35戰鬥機在波蘭上空進行了首次攔截任務，“今天早些時候，荷蘭快速反應警戒（QRA）在波蘭啟動。兩架戰鬥機被派往空中，以識別和護送一個飛機編隊”。當時不知名的飛機正從加里寧格勒接近波蘭的北約責任區。

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荷蘭國防部稱：“經確認後發現是三架飛機，一架俄羅斯伊爾-20M‘黑鴨A’偵察機（Russian IL-20M Coot-A），由兩架蘇-27戰鬥機護航。荷蘭的F-35戰鬥機保持一個距離護航這支編隊，並將護航任務交給了北約夥伴”。加里寧格勒是俄羅斯位於波羅的海沿岸的飛地，南鄰波蘭，東北部和東部與立陶宛接壤。

荷蘭國防部表示：“八架荷蘭F-35戰鬥機將於2月和3月駐紮在波蘭。其中四架戰鬥機可從（波蘭北部）馬爾堡空軍基地起飛，在東歐上空保衛北約領空。如果需要，兩架飛機在幾分鐘內起飛，攔截另一架飛機。例如，當一架飛機接近北約空域而不表明自己的身份時，就會發生這樣的事情。兩架F-35戰鬥機正在為這項任務待命。”

荷蘭國防部稱：“對於其他四架（荷蘭F-35）戰鬥機，正在與盟國進行培訓計畫。當然，如果情況需要，這些也可以立即部署。”