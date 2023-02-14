【視頻】北約加大對烏克蘭軍火支援

烏克蘭/北約

北約成員國會議試圖加快向烏克蘭交付武器和彈藥

北約成員國於2月14日周二齊聚布魯塞爾討論加快對烏克蘭的軍火援助，包括是否提供戰鬥機等敏感問題。北約秘書長斯托爾滕貝格此前表示，北約各國已承諾向烏克蘭提供大炮、裝甲車和坦克、防空系統。請看France24的報道。

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北約成員國於2月14日周二齊聚歐盟總部布魯塞爾討論加快對烏克蘭的軍火援助，包括彈藥和武器，以及是否提供戰鬥機等敏感問題，以便幫助烏克蘭抵禦俄羅斯準備的新攻勢。

北約秘書長斯托爾滕貝格此前表示，北約各國已承諾向烏克蘭提供大炮、裝甲車和坦克、防空系統。

美國領導的烏克蘭支持小組組織討論並會作出進一步承諾向烏克蘭提供武器彈藥，該小組包括大西洋聯盟的30個成員國外和還有十幾個國家。

雖然盟國已經採取提高武器彈藥生產的措施，但是為了應對俄羅斯的攻擊，烏克蘭目前彈藥使用遠遠高於盟國目前的生產速度。

對此北約秘書長斯托爾滕貝格表示，首先在短期內，例如通過在周末工廠加班來提高彈藥生產，隨後在中期通過投資提高武器生產能力。

愛沙尼亞總理卡亞-卡拉斯建議歐盟應使用類似於抗擊新冠病毒疫情購買疫苗的機制來推動國防工業，以生產更多武器彈藥。