愛爾蘭宣布關閉“黃金簽證”投資移民計畫

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愛爾蘭司法部2月14日發表聲明稱，司法部長西蒙·哈里斯（Simon Harris）今天獲得政府批准，從明天（2月15日）營業結束後關閉投資移民計畫（IIP），不再接受其他申請。

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哈里斯周二在宣布關閉該計畫時說：“投資移民計畫是在十多年前經濟空前困難的時候設立的，目的是刺激對愛爾蘭的投資，使之對國家產生戰略和公共利益”。他稱：“自成立以來，該計畫為愛爾蘭帶來了大量投資，並由我的部門以最高的專業標準運作。”

哈里斯表示：“然而，重要的是，我們要不斷審查所有方案，包括對更廣泛的公共政策的任何影響，如該方案對文化、社會和經濟的持續適當性和適合性。我們還採納了歐盟委員會、歐洲委員會和經合組織等國際機構關於類似投資計畫的一些報告和結論。”

哈里斯稱：“考慮到所有這些情況，並根據內部和外部審查的結果，我建議現在是關閉該計畫接受新申請的時候了，並已獲得政府同意，從明天，即2023年2月15日營業結束後關閉該計畫以接受進一步申請。”

愛爾蘭司法部介紹稱，自設立以來，該計畫已批准了近12.52億歐元的投資，使該國的許多經濟和社會企業受益，包括社區和體育組織。聲明指，該方案的結束不會影響到已經批準的現有項目或個人。愛爾蘭司法部將繼續監測現有獲批項目的執行情況，並監測是否符合該方案的條款。關閉時該部門的現有申請將繼續得到考慮。

愛爾蘭政府在2012年推出了國際投資計畫（IIP），以鼓勵外來投資，在愛爾蘭創造商業和就業機會。該計畫的申請者被要求擁有至少200萬歐元的個人財富。該計畫還要求申請人至少投資100萬歐元，為期至少三年，或50萬歐元作為捐贈基金的一部分（或40萬歐元作為聯合捐贈基金的一部分）。

據《愛爾蘭時報》報導，一份給愛爾蘭政府部長們的私下簡報說，對來自一個國家不斷增加的申請進行盡職調查已經變得“極其困難”。簡報還質疑了向“被動”民間社會捐贈的明顯轉變，稱許多捐贈涉及“沒有投資戰略和很少創造就業機會”。還有人對該方案對其他資金流產生的“替代效應”表示關切。

簡報稱，申請人對該計畫的了解來自於“中介代理的活動”的宣傳。對愛爾蘭公共政策的風險包括國際上對該計畫的看法，以及對已批準的計畫被視為得到“一定程度的官方批准”的擔憂。

哈里斯向愛爾蘭參議院表示：“促使我決定尋求政府批准從明天，2月15日營業結束時起停止向新的申請人提供國際投資計畫的原因是，司法部官員向我提供了非常明確的建議——非常明確的強調性建議：該計畫已經達到其目的。”

報導稱，在2022年的1316份申請中，除41份外，都是來自中國的申請人，這是在猜測該計畫可能被關閉後提交的創紀錄的一年。愛爾蘭司法部去年批准了306份申請，其中282份來自中國，10份來自美國，14份來自世界其他地區。前一年批准了251份中國申請，其他國家有13份。