西班牙通過法案 16歲以上可自由變更登記性別, 歐盟部分國家在荷爾蒙干預問題上持謹慎退縮態度

性別議題

西班牙國會2月16日投票通過一份跨性別法案，允許所有年滿16歲者變更身分證上登記的性別。西班牙國會以191票贊成、60票反對及91票棄權通過法案，成為少數國家允許人民只須要通過聲明，就能變更自己國民身分證上的性別。

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西班牙左派聯合政府本來已經不穩，這項立法又製造重大裂痕。這是西班牙平等部推動的標誌性法案，部長由激進左翼政黨「我們可以」（Podemos）的代表孟蒂羅出任，這個黨是社會黨領導的聯合政府當中較小的聯盟黨。

在此之前，在西班牙只有成年人才能要求改變身分證上的性別，且必須出具醫學報告證明自己有「性別不安」（gender dysphoria），並且提交為期2年荷爾蒙治療的證明。未成年人則必須取得法官同意。

新法取消所有這類要求。而14至15歲國民在雙親或法律監護人同意下，也可申請改變身分證上性別；12至13歲者則須取得法官同意。

不過，一些在跨性別立法上開先驅的歐洲國家，近幾年卻開始持更加謹慎態度。

法國醫學院在變性問題上已經發出呼籲，要求在醫學上對年輕的病人要非常謹慎， 對荷爾蒙干預療法採取儘可能保留的態度。。

瑞典政府一年前已經決定， 除了極少數特殊情況， 停止對未成年人的荷爾蒙變性干預措施。瑞典政府表示在這個問題上要更加小心一點。另外瑞典對未成年的青少年切除乳房的請求也採取了大規模的限制措施。

芬蘭從2020年開始也對未成年人的荷爾蒙變性干預措施作出了和瑞典差不多的剎車決定。

英國上個月也沒有給蘇格蘭變性法放行。在蘇格蘭，一個男人在變性前強姦了兩名婦女而被判刑入獄。到了監獄裡他變性了，成了女人，就被關到女牢里，這在蘇格蘭引起軒然大波。