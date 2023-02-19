卡德羅夫：未來計畫建立自己的僱傭兵組織

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據塔斯社報導，車臣領導人卡德羅夫（Kadyrov said）2月19日通過社交媒體平台表示，鑒於俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團在烏克蘭戰場上取得的成功，他計畫在完成國家服務生涯後成立一家私人軍事公司。

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據路透社報導，瓦格納集團和其他僱傭兵組織在傳統的俄羅斯正規軍指揮結構之外的異軍突起，引起了西方外交官的擔憂，即這些團體有朝一日可能對俄羅斯的穩定構成威脅。

卡德羅夫周日在社交媒體“電報”平台上寫道：“現在可以說，瓦格納已經無可爭議地證明了其在軍事方面的有效性，並為有關其權宜之計的猜測畫清了界限。”

卡德羅夫續稱：“毫無疑問，這種專業單位是必要的，也是需要的。這就是為什麼我計畫在完成我的國家服務生涯後，為我們親愛的兄弟葉夫根尼·普里戈津(Yevgeniy Prigozhin)提供競爭，並建立一個私人軍事公司。我想我一定會成功的。”

普里戈津是瓦格納集團的創始人，人稱“普京的廚師”，因為他旗下的餐飲公司為克林姆林宮提供服務。在經過多年否認他與瓦格納集團的聯繫後，普里戈津最終於2022年9月26日承認他是其創始人。

據卡德羅夫稱，瓦格納集團在烏克蘭戰場上取得了令人印象深刻的成果。他補充說：“儘管有種種困難，瓦格納在任何情況下都能實現自己的目標”。卡德羅夫和普里戈津都在烏克蘭領導着基本獨立於俄羅斯正規軍的部隊，是普京的堅定盟友，但他們也曾在公開場合批評俄國防部。

近來，瓦格納集團在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中發揮着越來越突出的作用，帶頭對烏東頓涅茨克地區的巴赫穆特鎮進行了長達數月的攻擊。

路透社報導指，越來越多的證據表明，克里姆林宮已經採取行動，遏制其認為普里戈津的過度政治影響力，命令他停止對俄羅斯國防部的公開批評，同時建議官方媒體停止提及他或瓦格納集團的名字。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）本月17日向媒體介紹稱，自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，瓦格納集團已經遭受了超過3萬人的傷亡，其中約有9000名戰士陣亡。美方估計自去年12月以來，在烏克蘭被殺的瓦格納集團戰士中90%都是罪犯。