波蘭總理：俄羅斯的本性就是征服其他國家

波蘭/美國/歐洲

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在周日播出的電視採訪中表示，他將與即將訪問波蘭的美國總統拜登（Joe Biden)探討增加駐波美軍人數並使其長期化的問題。莫拉維茨基還在採訪中重申：“烏克蘭必須獲勝，俄羅斯必須被擊敗。”

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拜登將於本月21日至22日訪問波蘭，並參加北約布加勒斯特9國特別峰會。由羅波兩國總統共同倡議的“布加勒斯特9國模式”於2015年在布加勒斯特召開首次峰會，參加這一模式的9個北約東翼成員國包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計也將在下周到訪波蘭，並與在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際到訪歐洲，前來強調對烏支持的拜登舉行會晤。就拜登和澤連斯基的訪問計畫，莫拉維茨基向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》節目表示：“我預計，我們的韌性和我們在烏克蘭擊敗俄羅斯的共同努力將得到非常有力的確認，因為不如說，一些西歐政治家說：俄羅斯不能贏得這場戰爭，烏克蘭不能被擊敗”。

莫拉維茨基說：“我們必須改變這種模式，我們必須說：烏克蘭必須獲勝，俄羅斯必須被擊敗。我相信拜登總統的話會讓所有歐洲人放心，美國在這場為自由與和平的鬥爭中與我們同在。”

莫拉維茨基還指出，相信北約希望烏克蘭贏得這場戰爭並奪回被俄方佔領的領土。他解釋說：“我絕對相信，這是我們如何恢復和平與穩定的唯一途徑。我無法想象普京和克里姆林宮贏得這場戰爭，然後和平與穩定就在我們身邊，因為俄羅斯的本性就是征服其他國家。”

莫拉維茨基接著說：“俄羅斯實際上有些20世紀最糟糕的部分，殖民主義、帝國主義、民族主義，這就是他們所說的‘俄羅斯世界’的本性，這就是為什麼這是我們歷史上的一個關鍵時刻。”

就記者提問，“拜登總統說，他認為戰爭必須以對烏克蘭有利的談判解決方式結束。您去年說，波蘭不與罪犯談判：‘沒有人與希特勒談判，你會與希特勒談判嗎？與斯大林？與波爾布特？’ 您是說如果普京繼續執政，和平是不可能的？”

對此，莫拉維茨基回答說：“我剛從慕尼黑會議來這裡接受這個採訪。慕尼黑安全會議，是當今交換意見的非常重要的平台。但是在1938年，有另一場慕尼黑會議，在那裡，所有西方世界的領導人都向希特勒屈服，他們相信他們是在給他們的國家帶來和平。而一年後，第二次世界大戰爆發了。”

莫拉維茨基補充說：“當然，我們可以進行談判，但必須在烏克蘭人自己提出的條件和定義下進行。要由他們來定義什麼條款和條件可以接受與克里姆林宮進行談判”。

就記者談到波蘭作為北約盟國接待着1.1萬名輪換的美軍人員，拜登政府是否會響應波蘭政府提出希望增加這一數字並使駐波美軍長期化的提問，莫拉維茨基表示：“我們正在與拜登總統的政府討論使他們的存在更加持久並增加人員。但是我也非常感謝他們送來新的愛國者系統和其他非常現代化的武器和彈藥。”

莫拉維茨基指出：“因為在某種程度上，這也代表着士兵的存在。當然，這兩者是相輔相成的。我還記得拜登總統去年秋天的話，從他上次在波蘭的訪問中，他說，北約國家的每一寸或每一平方英寸的領土，都將得到保衛，俄羅斯不會對這些國家進行任何侵犯。”

莫拉維茨基說：“我確實相信，北約國家，我們都是非常安全的。但這不僅僅是關於我們。這也是為了在我們周圍創造穩定，在我們的直接鄰國。如果我們不把烏克蘭納入北約和歐盟，烏克蘭將永遠是一個區域，一個緩衝區，這是不對的。”

莫拉維茨基還提及，正如與戰爭開始時烏克蘭能獲得西方的防空系統和主戰坦克在當時是令人無法想象的，“我相信，戰鬥機也是如此，最終會有來自西方的戰鬥機，交付給烏克蘭。波蘭的立場是，我們可以做到這一點，但只有在與其他北約盟國聯合，特別是在美國的領導下。”