俄羅斯導彈轟炸威脅下看拜登是如何抵訪基輔的

烏克蘭/美國

美國總統拜登在俄羅斯全面入侵烏克蘭一周年之前首次訪問烏克蘭。烏克蘭方面一直要求拜登對基輔的訪問。美國關注拜登訪問基輔的安全問題。拜登抵訪之際，基輔響起空襲警報。拜登訪問基輔，是臨時決定，準備時間不超過一個星期。

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美國總統拜登 (Joe Biden) 於周一今天上午抵達基輔，這是拜登自俄羅斯於 2022 年 2 月發動全面入侵以來首次訪問烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 證實拜登在基輔城裡，並在社交媒體上發布了一張兩人站在烏克蘭和美國國旗前的照片。

“拜登，歡迎你來到基輔！你的訪問是對所有烏克蘭人的支持的一個極其重要的標誌。”澤連斯基在Telegram上用烏克蘭語和英語說道。拜登在他自己的推特中說：“在我們臨近俄羅斯野蠻入侵烏克蘭的周年紀念日之際，我今天在基輔會見澤連斯基總統，並重申我們對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾。”

據Politico報道說，鑒於許多歐洲國家領導人此前曾前往基輔訪問，以表明他們對烏克蘭的支持，因此要求拜登前往烏克蘭的壓力越來越大。但確保總統的安全一直是美方關注的問題，因為基輔經常是俄羅斯導彈襲擊的目標。事實上，當拜登與澤連斯基今天一起在基輔出現時，烏克蘭首都響起了空襲警報。

拜登於當地時間上午8點抵達基輔，美國駐烏克蘭大使布里奇特布林克在那裡迎接。拜登稱，“很高興回到基輔。”拜登在馬林斯基宮會見澤連斯基時說，“一年後，基輔站起來了。烏克蘭站起來了。民主陣營站起來了。”澤連斯基則回答說，“非常感謝總統先生在烏克蘭的重要時刻到來。”拜登說：“我這麼說有點冒昧，但我認為美國總統在侵略戰爭開始的周年前夕在場很重要。因為正如澤連斯基總統所記得的那樣，當時我警告全世界普京將要發動軍事進攻。”

據華盛頓郵報今天報道稱，關於美國總統可能在俄羅斯入侵一周年之前訪問的報道在當天早些時候開始流傳，因為有人看到美國軍用噴氣式飛機在波蘭邊境附近盤旋，基輔居民在社交媒體上發布了基輔當地一些戒嚴和加強警衛的視頻，包括在市中心和美國大使館附近。烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴也取消了原定於周一訪問歐盟外交事務委員會的布魯塞爾之行計畫。

烏克蘭外長庫列巴說，“拜登的這次訪問是烏克蘭人民和澤連斯基總統的勝利。該訪問是為了烏克蘭和整個自由世界的勝利而真實的奮不顧身。”

烏克蘭外交部副部長安德烈·梅爾尼克此前暗示hui有重大消息，他在電視上表示“很快”就會有令人振奮的消息宣布。

烏克蘭總統辦公室主任安德烈·葉爾馬克稱拜登對烏克蘭首都的訪問具有“歷史性”和“戰略性”意義。他感謝美國國家安全顧問傑克沙利文幫助計畫實施這次訪問。

一名烏克蘭政府官員告訴 POLITICO，烏克蘭人“長期以來一直要求這次訪問。” 這位官員補充說，這次訪問是在“非常短的時間內”準備的——大約一周，“通過耶爾馬克和庫勒巴的溝通渠道進行，並保持了最高程度的保密”。”

拜登原定於周一前往波蘭，這為出人意料的烏克蘭之行提供了機會。預計拜登下一步將前往華沙，他將於周二發表演講，慶祝烏克蘭有能力抵禦俄羅斯總統普京軍隊的侵略戰爭。