意大利總理梅洛尼將到訪基輔

政治

歐洲 – 意大利總理梅洛尼20日在華沙表示，烏克蘭可以放心，意大利將給該國民眾提供100%的財政、軍事和人道援助。她還表示，波蘭是西方道德和物質的橋頭堡。去年12月底，意大利總理辦公室曾發布聲明指，“梅洛尼重申意大利政府在政治、軍事、經濟和人道領域對基輔的全力支持，以修復能源基礎設施並致力於烏克蘭未來的重建”。另據最新消息，在華沙短暫停留後，意大利總理在俄國進攻烏克蘭一周年前幾天前往基輔。梅洛尼在華沙一次記者會上重申，“意大利對抵抗俄羅斯入侵的支持將是堅定不移的。”

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意大利前總理貝盧斯科尼2月13日曾表示說，若他仍為政府領導人，他不會尋求與烏克蘭總統澤連斯基見面，因為他認為俄烏戰爭應歸咎澤連斯基；意大利政府仍表示堅定支持烏克蘭。

86歲的貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi）在俄羅斯入侵烏克蘭之前，經常吹噓自己與俄國總統普京（Vladimir Putin）的私交，他在去年9月引發一場風暴，指稱普京是被“逼”進攻烏克蘭，想讓“正派人士”掌管基輔。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）10日指責法國，在巴黎為澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉辦一場與法德領袖共進晚餐的宴會，而將其他歐洲盟邦排除在外，此舉危害了歐盟團結因應烏克蘭危機的行動。

貝魯斯科尼在倫巴底大區（Lombardy）告訴記者：“我永遠不會與澤連斯基進行會談，因為我們正目睹烏克蘭蒙受災禍、烏國士兵和平民遭到屠殺。”

貝魯斯科尼還表示說，如果澤連斯基停止攻擊頓巴斯第區（Donbass）的兩個分離主義共和國，這場戰爭就不會發生。“因此，我對這位先生（澤連斯基）的行為做出非常、非常負面的評價。”

貝魯斯科尼也敦促美國向澤連斯基施壓，並揚言要停止向烏克蘭運送武器；他也承諾，如果烏克蘭同意立即停火，將對烏克蘭提出大規模援助計畫。

梅洛尼的辦公室表示，意大利政府對烏克蘭的支持是“堅定且深信不疑，正如計畫中所作的明確陳述，而在國會表決中獲得大多數人支持相關決策，也可證實這點”。