拜登明抵波蘭 力挺烏克蘭並強化抵抗俄羅斯侵略的聯盟

美國/波蘭/烏克蘭/拜登

就在烏克蘭戰爭打響一周年日子前兩天，美國總統拜登預計於2月21日和22日訪問波蘭。拜登希望表達對烏克蘭人民的支持。拜登選擇波蘭為此行訪問地，具有重要的象徵意義。

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美國總統拜登對波蘭的高度象徵性訪問。據本台在華沙的記者報道稱，這是拜登一次非常有象徵意義的訪問。首先，因為波蘭與烏克蘭接壤。拜登去基輔的風險可能太高，無法向烏克蘭人民傳遞他所想說的全部信息，所以去波蘭也許更好。

而波蘭仍然是接受了近150萬烏克蘭逃離戰爭的難民的國家，難民中的大多數人現在住在華沙。引起關注的是，烏克蘭難民被邀請參加拜登在華沙極具標誌性的皇家城堡的演講活動。

就像現在烏克蘭的一些城市一樣，華沙在第二次世界大戰期間被摧毀，之後被重建。對美國總統來說，這種重建是非常的意義。

預計拜登將成為聚焦。自周末以來，華沙皇家城堡周圍已經設置了巨大的屏幕，以便讓更多的民眾能夠聆聽拜登演講以及訪問進展。而且預計會有很多人上街遊行力挺烏克蘭。

對波蘭來說，這也是一次歷史性的訪問，因為這是繼2022年3月的上一次訪問之後，美國總統首次在不到一年的時間裡兩次到訪波蘭。

自烏克蘭戰爭開始以來，美國與波蘭這兩個國家的合作更加緊密，尤其是在北約內部。一年來，華沙一直在努力幫助鄰國烏克蘭，波蘭政府迅速向烏克蘭送去了現代裝備，烏克蘭則用美國的武器代替過去俄式武器。

波蘭還遊說德國，允許北約盟國向烏克蘭運送豹式坦克。通過抵訪波蘭，拜登也在感謝波蘭的所有努力。過去一年，波蘭一直處於該地區戰爭威脅的中心地位。在運送裝備和培訓烏克蘭士兵使用西方武器之間，波蘭在北約內已經佔據不可缺少的地位。

而為了突出此意義，拜登還將與布加勒斯特集團進行會談，該集團將北約東翼的九個國家聚集在華沙周圍。他們將討論這些國家在烏克蘭戰爭衝突中應採取的戰略和行為，這些國家大多與俄羅斯或烏克蘭接壤，波蘭顯然是其中的一個重要部分。

華沙希望北約，尤其是美國軍隊，能夠長期駐紮在波蘭境內。

此外，一些觀察家認為，澤連斯基可能會與拜登同場一起發表講話。這位烏克蘭總統可以利用他上周的歐洲之行，在返回烏克蘭之前在波蘭做停留。