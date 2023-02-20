拜登突訪基輔 澤連斯基大讚

美國/拜登/烏克蘭

中國外交負責人王毅抵達莫斯科之際，美國總統拜登出人意料突然訪問烏克蘭，在基輔與烏克蘭總統澤連斯基握手擁抱，澤連斯基大讚。美國總統拜登計畫21日才抵達歐洲訪問波蘭，只是說研議基輔之行安全考量。拜登突訪基輔，讓世界吃驚。美國此舉顯示支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭的決心與示範。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登周一對基輔進行了突然訪問，在俄羅斯入侵一周年祭日的前夕，拜登承諾為美國的烏克蘭盟友提供新的武器裝備和堅定不移的支持。

據拜登稍早稱，"我將宣布交付其他常規設備，包括火炮彈藥、反裝甲系統和空中監視雷達。"美國總統在白宮關於他首次訪問烏克蘭的一份聲明中預告說。

拜登在與烏克蘭總統澤連斯基總統的新聞發布會上，宣布5億美元的額外援助，稱軍援細節將在未來幾天宣布。

拜登在談到對烏克蘭首都的訪問時說：“我認為至關重要的是，對美國對烏克蘭的支持不能有任何懷疑。”

法新社說，烏克蘭非常需要有大炮和坦克的遠程彈藥，以對抗俄羅斯的新攻勢，並發動反擊，重新奪回莫斯科軍隊在東部和南部佔領的領土。

在拜登先生首次訪問基輔之前，許多歐洲領導人曾在烏克蘭首都進行過訪問，澤連斯基也於去年12月在華盛頓進行過訪問。

澤連斯基稱拜登的突訪是一個 "極其重要的支持信號"。澤連斯基還告訴記者，與美國總統一起，兩人想討論 "如何在今年贏得戰爭"。他說，美國對烏克蘭的軍事支持表明，俄羅斯沒有機會贏得這場戰爭。

據法新社記者指出，周一美國總統抵訪基輔時，當地防空警報驟然響起。拜登與澤連斯基總統一起，從他們停留了幾分鐘的教堂出來，這時警報聲響起。拜登與澤連斯基都沒有顯示任何恐慌。

這位美國總統還對烏克蘭人在面對入侵者時的頑強精神表示欽佩。拜登說："烏克蘭民眾何止是英雄！"

法新社說，美國總統的訪問正值烏克蘭在東部面臨戰事加劇之際，俄羅斯希望在秋季遭受屈辱性挫折後突破前線，重新獲得侵烏戰爭主動權。

俄羅斯總統普京宣稱將於周二在莫斯科發表重要講話。一般認為普京預計將主要關注烏克蘭的戰爭。法新社稱這位克里姆林宮的主人於2022年2月24日發動了對鄰國烏克蘭的入侵，普京聲稱基輔正在策畫對東部講俄語的人口進行種族滅絕，而且西方想利用烏克蘭領土來削弱俄羅斯。