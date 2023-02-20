普京在拜登出訪基輔前幾小時前被美國官方告知

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國總統拜登20日突然訪問烏克蘭基輔。儘管美國組織拜登的行程極端保密，但在拜登抵達基輔前幾小時，美國官方告知俄羅斯官方拜登訪問基輔消息。消息沒有確指美國是在拜登離開美國前幾小時告知普京，還是在拜登抵訪基輔前幾小時，告知普京拜登訪問地消息。

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據美國白宮國家安全顧問傑克-沙利文今天告訴記者，美國曾在拜登總統出發前就其對烏克蘭的訪問向俄羅斯發出警告，以避免衝突。沙利文說，“我們確實警告過俄羅斯人，拜登總統將前往基輔。” 沙利文說："我們在拜登出發前幾個小時就這樣發出了情況通報。”

沙利文今天也在基輔。他說，"由於這些交流的敏感性質"，他不想 "討論俄羅斯如何回應，或我們信息的確切性質"。

法新社說，美國總統周二抵達基輔，對烏克蘭進行了一次特殊的訪問，這是自2022年2月24日俄羅斯開始入侵以來的第一次。此行是在最保密的情況下安排進行的。

拜登周日清晨離開華盛頓附近的一個空軍基地。然而，白宮通訊主任凱特-貝丁菲爾德表示，在行程完全結束之前，她不能透露美國總統是如何前往烏克蘭首都的。

據沙利文說，這次拜登的訪問需要整個美國政府採取額外的後勤和行動安全措施，以將一個固有的風險行動降至可控的風險水平。

美國白宮國家安全顧問說："當然，像這樣的行動總是有風險的（......），拜登總統認為進行這次訪問很重要。

據該報道，只有兩名記者被允許陪同總統。

拜登此次訪問基輔，是自2008年以來美國總統首次訪問烏克蘭，此前，一些歐洲領導人也曾訪問過烏克蘭首都，澤連斯基也曾於12月訪問過華盛頓。