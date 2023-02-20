澤連斯基對德國媒體也警告中國軍援俄羅斯將引爆第三次世界大戰

烏克蘭/俄羅斯/中國

烏克蘭總統澤連斯基周一今天在接受德國報紙《世界報》採訪時警告中國不要支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，澤連斯基並表示這樣做會引發一場世界大戰。澤連斯基稱希望中國站在烏克蘭一邊，但現在看，他認為這是不可能的。

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據南華早報今天引述德國《世界報》時稱，烏克蘭總統澤連斯基發表這番言論時，中國表示，美國沒有資格對中國提出要求，並對中國與俄羅斯關係指手畫腳；此前美國最高外交官在周末警告中國外交官員，反對北京在烏克蘭戰爭中向俄羅斯提供武器。

澤連斯基在接受德國《世界報》採訪時說，"對我們來說，重要的是中國不在這場戰爭中支持俄羅斯聯邦。"澤連斯基還告訴德國《世界報》，"事實上，我希望中國能站在我們這邊。然而，目前，我認為這是不可能的。"

澤連斯基警告說，"但我確實看到了一個機會，中國可以對這裡發生的事情做出務實的評估。" 據澤連斯基稱，"因為如果中國與俄羅斯結盟，就會有一場世界大戰，我確實認為中國意識到了這一點。"

南華早報稱，北京拒絕美國關於中國可能軍援俄羅斯的錯誤說法。

美國國務卿布林肯周六警告中國高級外交官王毅，如果中國向俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，後果不堪設想，他在兩人會面後接受採訪時說，華盛頓擔心北京正在考慮向莫斯科提供武器。

王毅周一在訪問莫斯科之前在布達佩斯說，中國和匈牙利準備與其他國家合作，以停止目前的戰爭敵對行動。