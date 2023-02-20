澤連斯基：“我還沒有看見侵烏戰爭里有中國武器 但如果有那將有第三次世界大戰危險”

烏克蘭/俄羅斯/中國/意大利

烏克蘭總統澤連斯基接受意大利Corriere della Sera 意大利晚間郵報採訪，談及烏克蘭戰爭進展與前景展望。該採訪由意大利共3家著名大型媒體籍由意大利總理梅洛尼即將訪問基輔而作的行前採訪。該採訪內容由多家推特賬號公布。澤連斯基回答提問涉及意大利極右領導人貝盧斯科尼死鐵忠於普京，以及中國被美國警告或在準備向俄羅斯提供烏克蘭戰爭武器援助等敏感內容。澤連斯基肯定，目前沒有發現侵烏戰爭中俄羅斯使用中國軍援的武器，但警告，如果中國提供武器給俄羅斯侵戰烏克蘭，那將是第三次世界大戰。

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據Corriere della SeraCorriere della Sera報道稱，澤連斯基在受訪時首先感謝說，"感謝意大利選擇給我們送武器。 梅洛尼很堅強，會把她的政府團結起來，決定支持基輔。"

澤連斯基是在他位於烏克蘭首都基輔中心的總統辦公室接待了意大利記者。就貝盧斯科尼，澤連斯基幽默地說，"貝盧斯科尼關於支持普京的講話？如果他喜歡伏特加，我們也可以送給他呀。我們烏克蘭有很好質量的伏特加！"

澤連斯基稱，"與梅洛尼我們剛在布魯塞爾見過面，我很高興，也歡迎她來訪問烏克蘭。我們在基輔已經等了她很久了。自戰爭開始以來，馬里奧-德拉吉的意大利政府選擇支持我們，這是一個重要的步驟，貴國在接受烏克蘭成為歐盟的正式成員方面發揮了決定性作用。而今天這一切都進展順利。事實上，在梅洛尼被任命為總理後，我立即與她進行了一些長時間的、非常親切的電話交談，我注意到她正朝着意大利政府連續性的方向發展。'

澤連斯基接受意大利《晚間郵報》，《共和國報》和《24小時報》聯合採訪，採訪時間近一個半小時。

報道說，採訪期間，空襲警報突然響起，但澤連斯基決定不下防空洞避難。戰爭仍在繼續。

報道問，鑒於華盛頓和北京之間的關係日益緊張，美國人表示擔心中國可能向俄羅斯輸送武器。這種擔心有可能嗎？

據澤連斯基回答說，'這個問題很複雜。我個人已經通過直接和公開渠道向中國領導人呼籲，不要在這場戰爭中向俄羅斯人提供任何支持。我希望北京保持務實的態度，否則我們有第三次世界大戰的風險，我想他們很清楚這一點。自20世紀90年代初以來，布達佩斯備忘錄和此後的所有協議，中國一直遵守他們的承諾。我個人希望國際社會能夠共同支持我的10點和平計畫，其中包括美國、中國和大國對捍衛世界安全的保證。我不再相信保持中立是可能的，必須做出選擇。我的計畫旨在實現全球和平。我們與中國的關係一直很好，多年來我們有着緊密的經濟關係，不改變這種關係符合所有人的利益。全球的挑戰就是避免任何核衝突的風險。

採訪記者問，但是，你是否發現中國的武器已經到達俄羅斯人手中？

澤連斯基回答稱，“迄今我們沒有看到中國武器。”

採訪記者問，然而，普京改變了戰爭的類型，準備進行一場持久的衝突，你能抵抗嗎？

澤連斯基回答說，"我們正在為一場短期戰爭和我們的勝利做準備。它越快，我們的傷亡就越少，在2014年，衝突凍結了，對我們來說並不順利。明斯克協議給了普京時間來準備去年的突然襲擊，我們不會再次落入同樣的陷阱。我們的士兵更有決心，因為他們是在保衛自己的家人，保衛自己的家園。另一方面，我們已經看到，對莫斯科的經濟制裁是一個很大的幫助，它們給了我們時間和空間來組織自己'。

採訪記者提問說，“你不擔心如果這場戰爭持續更長的時間，盟軍的支持可能在某個時候消失嗎？”

澤連斯基說，“沒有人喜歡單獨作戰。但任何認為在某個時刻我們可能被拋棄的人，意味着他沒有理解我們戰鬥的深層理由。我們不是三百個斯巴達人，我們也不覺得自己是英雄，但我們知道在我們身後有歐洲，有那些了解俄羅斯威脅的危險的人。”

意大利記者提問：“你知道嗎，意大利最近的一項調查發現，只有50%的意大利人認為普京是侵略者？”

據澤連斯基說，“這並不意味着其他50%的人是親俄的。我認為有相當一部分人是無動於衷的，他們害怕戰爭，害怕能源成本提高，害怕通貨膨脹。簡而言之，就是那些不希望有任何麻煩的正常人。我的努力是解釋為什麼我們要自衛，回顧入侵的恐怖，暴力，就像突然有一個強盜到你家裡來偷東西，強姦你的女兒並殺死你。我想告訴意大利人，在這裡我們和你們一樣，我們吃你們一樣的食物，我們愛我們的孩子，我們為生存而戰'。”