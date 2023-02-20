英媒：拜登力挺澤連斯基之際 普京得到中國明顯外交支持

烏克蘭/俄羅斯/美國/中國

美國總統拜登周一對基輔進行了一次未經宣布的訪問，向烏克蘭總統澤倫斯基承諾，只要需要，華盛頓將與烏克蘭站在一起，這是在烏克蘭遭侵戰爭一周年之際，美國向烏克蘭強烈表示支持。俄羅斯周一收到了明顯的外交支持信號，中國外交高官王毅今天抵達莫斯科作正式訪問。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登在戰爭周年紀念日前夕在基輔發誓只要烏克蘭需要就提供支持。據路透社今天報道稱，當拜登在那裡時，警報器在烏克蘭首都響起，但沒有關於俄羅斯導彈空襲的後續報告。

美國總統承諾再提供價值 5 億美元的武器裝備，包括火炮彈藥、反裝甲系統和防空雷達，以及對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。烏克蘭總統澤連斯基告訴拜登，他的訪問是“支持所有烏克蘭人的極其重要的標誌”。

拜登的這次訪問是在俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)宣布將發表重要講話的前一天進行的。普京預計將闡述俄羅斯在他現在稱之為針對西方武裝力量的代理人戰爭的第二年的目標。

最近幾周，俄羅斯在東部前線的冰凍戰壕中進行的襲擊迄今僅取得了微薄的進展。基輔和西方認為，在普京發動歐洲自第二次世界大戰以來最大的戰爭一年後，這是一種推動普京取得勝利的動力。

路透社說，莫斯科周一收到了明顯的外交支持信號。預計中國外交部長王毅將在俄羅斯首都舉行會談。在公開場合，儘管在入侵前幾周與俄羅斯簽署了“無上限”的友好條約。但中國迄今在衝突中稱保持中立。

美國最近幾天表示，美國擔心中國可能會開始向莫斯科提供武器。

中國外交部發言人汪文斌今天表示，美國“無權向中國指手畫腳提出要求”，中國“與俄羅斯的全面合作夥伴只關係”是兩個獨立國家的事情。