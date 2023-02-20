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荷蘭稱俄擬破壞重要基礎設施 派船測繪北海風力發電廠

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Ce que nous avons vu ces derniers mois, c’est que des acteurs russes essaient de comprendre comment l’approvisionnement énergétique en mer du Nord est organisé, afin de le perturber », affirment les services de renseignement néerlandais
Ce que nous avons vu ces derniers mois, c’est que des acteurs russes essaient de comprendre comment l’approvisionnement énergétique en mer du Nord est organisé, afin de le perturber », affirment les services de renseignement néerlandais © AFP
作者： 法廣
3 分鐘

歐洲 – 荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）2月20日表示，俄羅斯近月試圖搜集情報，破壞荷蘭在北海的重要基礎設施。

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路透社報導，軍事情報和安全局局長史威廉斯（Jan Swillens）在記者會上表示，當局在北海離岸風電場發現一艘俄羅斯船隻，這艘俄船試圖測繪能源設施的圖資。

史威廉斯說，這艘俄船最後在荷蘭海軍和海岸防衛隊的護送下駛離。

“近月來，我們看到俄羅斯人員試圖摸清北海能源系統的運作方式。這是我們首次發現。”

“俄羅斯正在測繪我們在北海的風力發電廠運作方式。他們對於要如何破壞這項能源基礎設施非常感興趣。”

荷蘭軍事情報和安全局和荷蘭情報與安全總局（AIVD）20日在一項聯合發表的報告中指出：“關鍵離岸基礎設施，像是網路電纜、天然氣管線以及風電場，已成為俄羅斯破壞行動的目標。”

他們說：“俄羅斯正在秘密測繪這項基礎設施的圖資，他們現在從事的活動顯示準備進行擾亂和破壞的行動。”

他們還說，俄羅斯對荷蘭水資源和能源供應的潛在威脅是可以想像的

荷蘭18日宣布將驅逐數名俄羅斯外交官，同時指責莫斯科持續以從事外交活動的名義從事間諜行動。

荷蘭並下令關閉俄國駐阿姆斯特丹貿易辦事處，同時也宣布將關閉荷蘭駐聖彼得堡的領事館。

 

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