侵烏戰周年普京講話譴責歐美向烏克蘭提供武器威脅俄羅斯生存 發誓繼續打仗

俄羅斯/普京/烏克蘭

俄羅斯總統普京今天發表戰爭一周年講話，他發誓要繼續俄羅斯在烏克蘭發動的已經長達一年的戰爭，普京並指責以美國為首的北約聯盟煽動衝突，錯誤地認為他們可以打敗俄羅斯。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京指責西方用烏克蘭戰爭威脅俄羅斯的生存。普京在兩側各立着四面俄羅斯三色旗的空間發表講話。普京告訴俄羅斯的政治和軍事精英，“俄羅斯將謹慎、一如既往地解決俄羅斯面臨的任務。”

普京說，俄羅斯已盡所能避免戰爭，但西方支持的烏克蘭一直在計畫進攻克里米亞。

普京說，西方通過播下混亂和戰爭的種子，讓世界許多地區的魔鬼從罪惡瓶子里跑出來了。

普京指控說，“烏克蘭人民自己已經成為基輔政權及其西方主人的人質，西方實際上在政治、軍事和經濟意義上佔領了烏克蘭這個國家。”

普京說，要打敗俄羅斯是不可能的。

路透社說，發動烏克蘭衝突是至少自 1991 年蘇聯解體以來克里姆林宮領導人普京迄今為止最大的賭注，而美國總統拜登等西方領導人表示，普京必定輸掉這場賭博。

自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上遭遇了三次重大失敗，但俄軍仍控制着烏克蘭約五分之一的領土。

戰爭使數萬人喪生。但現年 70 歲的普京說，俄羅斯陷入了與傲慢的西方的生死存亡之戰里，他說西方想要瓜分俄羅斯並竊取俄羅斯豐富的自然資源。

路透社說，但是，西方和烏克蘭反對這種說法，並表示指控北約東擴並不能為俄羅斯所說的帝國式土地掠奪辯護，歐美稱俄羅斯註定要失敗。