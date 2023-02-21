侵烏戰爭一周年之際 普京加大核威脅 退出核限制條約

俄羅斯/烏克蘭/核武器

俄羅斯總統普京今天就烏克蘭問題向西方發出核警告，俄羅斯暫停雙邊核武器控制條約，並宣布新的戰略系統已投入戰鬥值班。普京還警告說可能恢複核試驗。

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據路透社今天報道稱，普京就烏克蘭問題向西方發出核警告。自從下令發動一場引發自冷戰以來與西方最大規模對抗的入侵烏克蘭戰爭將近一年後的今天，普京表示俄羅斯將實現戰爭目標，並指責西方試圖摧毀俄羅斯。

普京警告美國說，美國正在將戰爭激化為一場全球衝突。普京並表示俄羅斯將暫停參與《新削減戰略武器條約》。

《新削減戰略武器條約》是莫斯科和華盛頓之間的最後一項主要軍備控制條約。它限制了世界上兩個最大核大國可以部署的核彈頭數量，並將於 2026 年到期。

路透社說，普京面對俄羅斯政治和軍事精英說，“我今天被迫宣布，俄羅斯將暫停參與《削減戰略武器條約》。”這位俄羅斯領導人在沒有引用證據的情況下說，華盛頓的一些人正在考慮恢複核試驗。普京說，因此，俄羅斯國防部和涉核單位應該準備好在必要時測試俄羅斯的核武器。普京說：“當然，我們不會首先這樣做。但如果美國進行核試驗，那麼我們也會進行核試驗。”

普京威脅說，“一周前，我簽署了一項法令，將新的陸基戰略系統投入戰鬥值班。”

目前尚不清楚俄羅斯哪些陸基系統已投入戰鬥值班。

俄羅斯和美國仍然擁有冷戰遺留下來的龐大核武器庫。美國與俄羅斯是迄今為止最大的核大國，擁有世界上90%的核彈頭。新 START 條約限制雙方在部署的洲際彈道導彈、潛艇彈道導彈和重型轟炸機上的彈頭數量不得超過 1,550 枚。但到 2018 年，雙方就都達到了封頂限制。